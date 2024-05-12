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Харківщина: окупанти скинули авіабомби на Вовчанськ (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Харківщина: окупанти скинули авіабомби на Вовчанськ (фото, відео)
Вовчанськ перебуває під постійним обстрілом
фото: пресслужба ДСНС

Тривають артобстріли за містом, між Вовчанськом та селом Гатище

Сьогодні, 12 травня, російські загарбники  обстріляли Вовчанськ, скинувши на місто авіабомби. Є загибла та поранені. Про це повідомляє ДСНС України у Харківській області.

«Сьогодні вранці ворог продовжував завдавати ударів керованими авіабомбами по житловим кварталам міста Вовчанська», – йдеться у повідомленні.

Так, за даними рятувальників, під один з ударів потрапила одноповерхова житлова будівля.

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«Під завалами знаходилась родина з чотирьох осіб та потребувала допомоги», – зазначили у ДСНС.

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Рятувальники з-під уламків зруйнованих конструкцій визволили двох братів: чоловіків 1979 і 1983 р.н. та транспортували їх до медичного автомобілю.

«Господар оселі, чоловік 1956 року народження зміг самостійно вибратись з-під руйнацій ще до прибуття рятувальників. Нажаль його дружина, жінка 1950 р.н. загинула під уламками конструкцій будинку», – додали у відомстві.

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У Вовчанську Харківської області, який активно  атакують окупанти, наразі залишається майже 400 жителів. Про це повідомив начальник Вовчанського відділу поліції Максим Стецина в коментарі «Суспільному» .

Станом на 11 травня у Вовчанську лишається близько 300-400 жителів. «Тривають артобстріли за містом, між Вовчанськом та селом Гатище. Чутно, що працює артилерія. Літаки пускають від двох до трьох бомб за раз, б'ють хаотично в приватний сектор», – розповів Стецина. 

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, російське командування, ймовірно, думає, що захоплення Вовчанська, що в Харківській області, дасть окупантам змогу загрожувати українським оборонцям на Куп’янському напрямку.

Спроби Росії знищити українські наземні лінії зв’язку на південний захід і схід від Вовчанська вказують на те, що сили противника, ймовірно, зосередяться на захопленні Вовчанська замість того, щоб намагатися обійти населений пункт або розширити фронт далі на схід уздовж міжнародного кордону між Росією та Україною.

Крім того, повідомляється, що 11 травня російські війська завдали щонайменше 20 ударів планувальними бомбами по Вовчанську, а також били з артилерії, РСЗВ і безпілотників.

Нагадаємо, Центр спеціального призначення Нацгвардії «Омега» повідомив, що на Харківському напрямку точаться важкі бої. Через великий натиск росіян нашим оборонцям довелося відійти з деяких позицій. Із яких саме – захисники не уточнили.

Згодом аналітики DeepState заявили, що російські загарбники окупували шість населених пунтків на півночі Харківської області. Йдеться про села Стрілечу, Пильну, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку. Генштаб ЗСУ цю інформацію наразі не підтверджував.

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Теги: Харківщина евакуація

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