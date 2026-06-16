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Вашингтон готовий на безпрецедентні поступки Ірану – Al Arabiya

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Вашингтон готовий на безпрецедентні поступки Ірану – Al Arabiya
США готові скасувати санкції проти Ірану
фото: Білий дім

ЗМІ оприлюднили текст меморандуму, який передбачає скасування санкцій і багатомільярдне фінансування

США готові піти на масштабні поступки Ірану в межах майбутнього меморандуму про взаєморозуміння між двома країнами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Al Arabiya, яка опублікувала основні положення документа.

Згідно з текстом меморандуму, одразу після його підписання Сполучені Штати мають припинити морську блокаду та будь-які дії, що перешкоджають судноплавству в регіоні. Повне відновлення морських перевезень до довоєнного рівня передбачається протягом 30 днів.

Також Вашингтон зобов'язується протягом місяця після укладення остаточної угоди вивести свої військові сили з прилеглих районів.

Своєю чергою Іран має забезпечити відновлення комерційного судноплавства в Перській затоці та Оманському морі, а також повернути обсяги перевезень до довоєнних показників після усунення технічних перешкод та проведення розмінування.

Одним із найбільш резонансних пунктів документа є фінансування відновлення Ірану. Згідно з оприлюдненим текстом, США та їхні партнери мають забезпечити для цих потреб щонайменше $300 млрд.

Крім того, меморандум передбачає поетапне скасування всіх санкцій проти Ірану. Йдеться як про обмеження, запроваджені Сполученими Штатами, так і про санкції, пов'язані з рішеннями Ради Безпеки ООН та Міжнародного агентства з атомної енергії.

Також Вашингтон має видати необхідні ліцензії для експорту іранської нафти, нафтохімічної продукції та супутніх послуг, включаючи банківське, страхове та транспортне обслуговування.

Окремим пунктом передбачено розмороження всіх іранських активів і майна, доступ до яких Тегеран має отримати ще під час переговорного процесу.

Водночас Іран підтверджує, що не прагнутиме створення ядерної зброї. До укладення остаточної угоди сторони мають зберігати статус-кво: Тегеран залишить свою ядерну програму на нинішньому рівні, а Вашингтон утримається від нових санкцій та розширення військової присутності в регіоні.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати організували масштабну секретну операцію для підтримки експорту нафти з Перської затоки після фактичного блокування Іраном Ормузької протоки. Для цього американські військові використали схему перевалки нафти між суднами, яку раніше активно застосовував сам Тегеран для обходу міжнародних санкцій. 

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Теги: Іран США війна

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