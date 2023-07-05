Знищення російського складу в Макіївці: з’явилося відео «прильоту»

Окупанти розмістили великий склад з боєкомплектом до РСЗВ у дворі недобудованого жилого масиву

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області вчора знищили склад ворога. Відео вибуху опублікували у соцмережах.

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Окупанти розмістили великий склад з боєкомплектом до РСЗВ у дворі недобудованого жилого масиву.

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Журналісти видання «Донбас Реалії» знайшли місце вибуху складу російського БК в окупованій Макіївці Донецької області.

Як встановило видання на підставі розміщеного в Telegram відео з дрона і даних місцевих жителів, влучання в Макіївці в склад боєприпасів сталося на недобудованому мікрорайоні «Моноліт». А саме – між шахтою Бутовською і міською лікарнею № 2.

Влучання в Макіївці в склад боєприпасів сталося на недобудованому мікрорайоні «Моноліт» фото: Донбас Реалії

У самій лікарні (яку демонструють окупанти як нібито місце прильоту) вибуховою хвилею вибито вікна, як і в будинках поруч.

Крім того, макіївчани повідомляють, що окупанти спеціально розміщують свої склади поруч із житловими будинками та медустановами, щоб звинуватити Україну в терактах.

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На відео також чітко видно розліт боєприпасів.

Нагадаємо, що ввечері 4 липня у тимчасово окупованому Донецьку та Макіївці пролунали потужні вибухи. Російські пропагандисти стверджували, що вибухом зруйнувало місцеву лікарню.