Знищення російського складу в Макіївці: з’явилося відео «прильоту»
Окупанти розмістили великий склад з боєкомплектом до РСЗВ у дворі недобудованого жилого масиву
У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області вчора знищили склад ворога. Відео вибуху опублікували у соцмережах.
Окупанти розмістили великий склад з боєкомплектом до РСЗВ у дворі недобудованого жилого масиву.
Журналісти видання «Донбас Реалії» знайшли місце вибуху складу російського БК в окупованій Макіївці Донецької області.
Як встановило видання на підставі розміщеного в Telegram відео з дрона і даних місцевих жителів, влучання в Макіївці в склад боєприпасів сталося на недобудованому мікрорайоні «Моноліт». А саме – між шахтою Бутовською і міською лікарнею № 2.
У самій лікарні (яку демонструють окупанти як нібито місце прильоту) вибуховою хвилею вибито вікна, як і в будинках поруч.
Крім того, макіївчани повідомляють, що окупанти спеціально розміщують свої склади поруч із житловими будинками та медустановами, щоб звинуватити Україну в терактах.
На відео також чітко видно розліт боєприпасів.
Нагадаємо, що ввечері 4 липня у тимчасово окупованому Донецьку та Макіївці пролунали потужні вибухи. Російські пропагандисти стверджували, що вибухом зруйнувало місцеву лікарню.
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