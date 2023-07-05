Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Знищення російського складу в Макіївці: з’явилося відео «прильоту»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Знищення російського складу в Макіївці: з’явилося відео «прильоту»
Після вибуху боєприпаси розліталися навкруги
скріншот з відео

Окупанти розмістили великий склад з боєкомплектом до РСЗВ у дворі недобудованого жилого масиву

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області вчора знищили склад ворога. Відео вибуху опублікували у соцмережах.

Окупанти розмістили великий склад з боєкомплектом до РСЗВ у дворі недобудованого жилого масиву.

Журналісти видання «Донбас Реалії» знайшли місце вибуху складу російського БК в окупованій Макіївці Донецької області.

Як встановило видання на підставі розміщеного в Telegram відео з дрона і даних місцевих жителів, влучання в Макіївці в склад боєприпасів сталося на недобудованому мікрорайоні «Моноліт». А саме – між шахтою Бутовською і міською лікарнею № 2.

Влучання в Макіївці в склад боєприпасів сталося на недобудованому мікрорайоні «Моноліт»
Влучання в Макіївці в склад боєприпасів сталося на недобудованому мікрорайоні «Моноліт»
фото: Донбас Реалії

У самій лікарні (яку демонструють окупанти як нібито місце прильоту) вибуховою хвилею вибито вікна, як і в будинках поруч.

Крім того, макіївчани повідомляють, що окупанти спеціально розміщують свої склади поруч із житловими будинками та медустановами, щоб звинуватити Україну в терактах.

На відео також чітко видно розліт боєприпасів.

Нагадаємо, що ввечері 4 липня у тимчасово окупованому Донецьку та Макіївці пролунали потужні вибухи. Російські пропагандисти стверджували, що вибухом зруйнувало місцеву лікарню.

Теги: вибух Донеччина окуповані території Макіївка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом доби відбулось 21 бойове зіткнення.
Авіація ЗСУ розгромила зенітно-ракетні комплекси росіян – Генштаб
7 червня, 18:56
Захисники встановили український прапор у Благодатному
ЗСУ звільнили Благодатне на Донеччині (відео)
11 червня, 12:53
Нескучне звільнив 7-й окремий батальйон «АРЕЙ» Української Добровольчої Армії
ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Донеччині
11 червня, 19:22
Україна розгорнула штаби на випадок теракту на ЗАЕС
Загроза підриву ЗАЕС. МОЗ звернулося до мешканців 50-кілометрової зони
24 червня, 14:08
В очікуванні контрнаступу ЗСУ окупанти звели оборонні споруди в Криму
Деокупація Криму: названо об’єкти, по яких будуть нанесені удари ЗСУ
17 червня, 12:02
На Донецькому напрямку звільнено сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне
Троянди, бур'яни та руїни: фоторепортаж із деокупованого села на Донеччині
19 червня, 16:03
На Харківщині хлопчик 13 років знайшов на власному подвір'ї вибуховий пристрій
РФ обстріляла «Пункт незламності» у Херсоні, штурмує Білогорівку: ситуація в регіонах
30 червня, 09:36
Завдяки дрону було чітко виявлено позицію окупантів
Сили спецоперацій знищили ворожий кулеметний розрахунок на Донеччині
3 липня, 10:31
У місті Первомайський близько 13:35 пролунав вибух
Атака на Первомайський: серед госпіталізованих двоє немовлят (фото)
Вчора, 16:04

Події в Україні

В окуповану Ясинувату завітала «бавовна» (відео)
В окуповану Ясинувату завітала «бавовна» (відео)
Знищення російського складу в Макіївці: з’явилося відео «прильоту»
Знищення російського складу в Макіївці: з’явилося відео «прильоту»
Окупанти активно готуються до оборони Криму
Окупанти активно готуються до оборони Криму
Між Україною та Німеччиною зʼявиться залізничне сполучення: коли та між якими містами
Між Україною та Німеччиною зʼявиться залізничне сполучення: коли та між якими містами
Контрнаступ ЗСУ: Сирський повідомив хороші новини
Контрнаступ ЗСУ: Сирський повідомив хороші новини
Психологічна операція: Міноборони пояснило, навіщо Росія залякує терактом на ЗАЕС
Психологічна операція: Міноборони пояснило, навіщо Росія залякує терактом на ЗАЕС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Розвідка повідомила, чим займатиметься ватажок ПВК «Вагнер» у Білорусі
30K
Предстоятель УГКЦ Святослав: Не можна відмовлятися від служби через релігійні переконання
28K
Білоруська православна церква зробила пропозицію монахам із Лаври
11K
Дійти до Перемоги. 10 правил виживання на війні
11K
Британська авіація перехопила російський літак в Естонії (фото)
7358
ЗСУ знищили станції радіоелектронної боротьби противника – Генштаб

Новини

«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
Сьогодні, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
Сьогодні, 05:32
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:01
Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
Вчора, 07:07
Важкі бої тривають на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:59
Навчання українських льотчиків на F-16 досі не почалися – Кулеба
Вчора, 06:12

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту