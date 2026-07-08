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Україна запросила ізраїльську делегацію на вшанування трагедії Бабиного Яру

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Україна запросила ізраїльську делегацію на вшанування трагедії Бабиного Яру
Сторони домовилися провести на початку жовтня чергове засідання українсько-ізраїльської міжурядової комісії
фото: Embassy of Ukraine in the State of Israel

Україна та Ізраїль готуються до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру

Співголова депутатської групи Верховної Ради з міжпарламентських зв'язків із Державою Ізраїль Ольга Василевська-Смаглюк під час візиту до Єрусалима зустрілася з віцеспікером Кнесету Євгенієм Совою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Embassy of Ukraine in the State of Israel.

Однією з головних тем переговорів стала підготовка до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру, які відзначатимуть в Україні восени. Українська сторона запросила ізраїльську делегацію взяти участь у пам'ятних заходах.

Також сторони домовилися провести на початку жовтня чергове засідання українсько-ізраїльської міжурядової комісії, під час якого планують обговорити розвиток торговельно-економічної співпраці між країнами.

Окрему увагу під час зустрічі приділили проблемам українських громадян в Ізраїлі. Зокрема, українська сторона порушила питання постійних відмов у в'їзді українцям, які прямують до родичів, що перебувають в Ізраїлі під тимчасовим захистом.

Крім того, Київ наголосив на важливості включення Ізраїлю до переліку держав, громадяни яких зможуть отримувати множинне громадянство України після набуття чинності відповідним законом.

Під час переговорів також обговорили підготовку до щорічного паломництва брацлавських хасидів до Умані на святкування Рош га-Шана, співпрацю між правоохоронними органами двох країн, а також гуманітарну допомогу Україні в умовах російської агресії.

Водночас ізраїльська сторона порушила питання голосування України в Організації Об'єднаних Націй за резолюції, що стосуються Ізраїлю. Сторони домовилися продовжити діалог із цих питань.

29 вересня День пам'яті жертв Бабиного Яру – це національний день скорботи в Україні, встановлений згідно з указом Президента. У ці дні згадують трагічні події осені 1941 року, коли нацистські окупанти розпочали масові розстріли в урочищі Бабин Яр, що стало символом Голокосту та жахливих злочинів проти людяності.

У 2005 році, згідно з указом президента України, 29 вересня було офіційно проголошено Днем пам'яті жертв Бабиного Яру. Цей день встановлено для того, щоб вшанувати пам'ять про загиблих і привернути увагу суспільства до важливості пам'яті про минуле. Саме в цей день 1941 року відбулася одна з найбільших масових страт в історії України, коли німецькі нацисти розстріляли понад 33 тисячі євреїв за два дні.

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Теги: Ізраїль Бабин Яр

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