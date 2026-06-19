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Кремль знову дістав одну з найгучніших страшилок про Україну

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Кремль знову дістав одну з найгучніших страшилок про Україну
Кремль знову взявся за тему «біолабораторій» в Україні
фото: AP

У Москві заявили про нові «докази» існування біолабораторій, хоча схожі звинувачення неодноразово критикували через брак підтверджень

Міністерство оборони Росії знову повернулося до теми так званих «біолабораторій» в Україні. У Москві заявили про нові матеріали, які нібито підтверджують проведення на українській території військово-біологічних досліджень за участю США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міноборони Росії.

Під час брифінгу представники військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ заявили, що мають нові дані щодо діяльності американських структур та наукових організацій в Україні.

У російському оборонному відомстві стверджують, що на території України нібито проводилися дослідження особливо небезпечних інфекцій, зокрема африканської чуми свиней. Також там заявили, що в Харківському ветеринарному інституті вивчали захворювання, здатні передаватися людям та мати пандемічний потенціал.

Крім того, російська сторона згадала про проєкт під назвою «Ю-Пі», у межах якого, за її твердженням, нібито досліджувалася можливість поширення та міграції сибірської виразки.

Окрему увагу в Міноборони РФ приділили Одеському протичумному інституту. У Москві заявили, що номенклатура патогенів, з якими працювала установа, нібито свідчить про спроби створення компонентів біологічної зброї.

Також російська сторона стверджує, що до відповідних досліджень були залучені американські наукові організації, фармацевтичні компанії та низка приватних підрядників.

Водночас тема «біолабораторій» не є новою для російської пропаганди. Подібні заяви Москва регулярно озвучує з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Російські посадовці неодноразово стверджували, що на території України працюють секретні лабораторії зі створення біологічної зброї.

Однак ці звинувачення неодноразово відкидалися Україною, Сполученими Штатами та міжнародними організаціями. Крім того, Росія так і не надала публічних доказів, які б однозначно підтверджували існування програм зі створення біологічної зброї в Україні.

Нинішня заява пролунала після публікації матеріалів про фінансування американською стороною біологічних лабораторій у різних країнах світу. Саме на ці документи тепер посилаються російські посадовці, намагаючись підтвердити свої попередні твердження.

Нагадаємо, нещодавно в центрі уваги опинилася карта з нібито розташуванням біологічних лабораторій, яку оприлюднили разом із «розсекреченими» матеріалами. Після публікації журналісти звернули увагу на численні помилки: Київ був позначений поблизу Одеси, а «Крим» і «Закарпаття» вказані як окремі населені пункти. 

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Теги: росія біологічна зброя Україна

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