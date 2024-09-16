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Із системи «Шлях» виключили 16 перевізників: що стало причиною

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Із системи «Шлях» виключили 16 перевізників: що стало причиною
На розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у систему
фото з відкритих джерел

Відразу 16 перевізників було відключено від системи «Шлях», їх підозрюють у порушенні військовозобов’язаними правил перетину державного кордону

Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем «Укртрансбезпеки» ухвалила рішення відключити на три місяці від системи «Шлях» відразу кількох перевізників. Серед них:

  • Фізична особа-підприємець Мурашкін Сергій Геннадійович;
  • Фізична особа-підприємець Ліхтей Артем Вікторович;
  • Фізична особа-підприємець Педорченко Артем Леонідович;
  • Фізична особа-підприємець Радомський Дмитро Валерійович;
  • Фізична особа-підприємець Яцюра Андрій Миколайович;
  • Фізична особа-підприємець Гонтюк Олександр Якович;
  • Фізична особа-підприємець Аронець Сергій Анатолійович;
  • Фізична особа-підприємець Смульський Олександр Олександрович;
  • Фізична особа-підприємець Дубовик Максим Юрійович;
  • Фізична особа-підприємець Блаженко Олександр Михайлович;
  • Фізична особа-підприємець Таран Вадим Володимирович;
  • Фізична особа-підприємець Сімагутін Андрій В'ячеславович;
  • Фізична особа-підприємець Колядюк Василь Павлович;
  • Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТ Глобал»;
  • Товариство з обмеженою відповідальністю «Меріенжел»;
  • Товариство з обмеженою відповідальністю «Макар транс».

За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

«Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону», – повідомили в «Укртрансбезпеці».

Також стало відомо, що на розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.

Нагадаємо, Служба безпеки ліквідувала на Волині нову схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

Також правоохоронці Вінничинни затримали жителя Тульчинського району, який у месенджерах підшукував чоловіків, які хотіли незаконного виїхати з країни. Надалі на власному вантажному авто доставляв їх до кордону з Республікою Молдова. 

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Теги: кордон правила ухилянти

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