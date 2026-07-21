Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Запоріжжю: кількість загиблих та поранених зросла

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Запоріжжю: кількість загиблих та поранених зросла
У Запоріжжі окупанти поцілили у звичайну багатоповерхівку, де спалахнула пожежа з першого по сьомий поверх
фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Наразі девʼятеро людей потребують допомоги лікарів

Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по Запоріжжю сьогодні, 21 липня 2026 року, зросла до двох, постраждалих – до дев'яти. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує «Главком».

«Наразі девʼятеро людей потребують допомоги лікарів. Двоє загиблих», – написав він. 

На місці влучання працюють рятувальники
На місці влучання працюють рятувальники
фото: Запорізька обласна військова адміністрація
Жителі Запоріжжя
Жителі Запоріжжя
фото: Запорізька обласна військова адміністрація
Удар по Запоріжжю: кількість загиблих та поранених зросла фото 1
фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Нагадаємо,  у вівторок російські окупаційні війська завдали чергової серії масованих ударів по українських містах. Під ворожим вогнем опинилися Запоріжжя, Херсон, а також Одеса та область, унаслідок чого є загиблі й поранені серед цивільного населення. У Запоріжжі триває рятувальна операція на місцях влучання російських авіабомб. Окупанти поцілили у звичайну багатоповерхівку, де спалахнула пожежа з першого по сьомий поверх.

Також зранку 21 липня російський безпілотник влучив в адміністративну будівлю у центрі Чернігова. На місці спалахнула пожежа, частково зруйновано конструктивні елементи споруди. Одна людина постраждала.

На Дніпропетровщині внаслідок російського удару постраждали троє рятувальників місцевої пожежної охорони. Зазначається, що росіяни обстріляли рятувальників під час ліквідації пожежі в житловому будинку у Нікопольському районі.

Читайте також:

Теги: обстріл Іван Федоров Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп і Зеленський зідзвонились, Росія вдарила по будинку в Запоріжжі: головне за ніч 5 липня
Трамп і Зеленський зідзвонились, Росія вдарила по будинку в Запоріжжі: головне за ніч 5 липня
5 липня, 05:50
Фідан опинився у Києві під час балістичного обстрілу Росії
Турецький міністр застав нічну балістичну атаку на Київ
16 липня, 12:28
Під час запису інтерв'ю з Іриною Горовою пролунав сигнал повітряної загрози, інтерв'юерка вирішила пожартувати про небезпеку
Продюсерка Ірина Горова потрапила у скандал через «дрон на Бровари»
1 липня, 18:40
Попередження про масований обстріл та удар по Пензі. Головне за 1 липня 2026
Попередження про масований обстріл та удар по Пензі. Головне за 1 липня 2026
1 липня, 21:22
Операція тривала протягом двох діб
У Запоріжжі 500-кілограмова авіабомба впала біля житлового будинку
3 липня, 12:01
Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю та знищено кілька автомобілів
Ракетний удар по Київщині: пошкоджено автосалон Porsche у Чубинському
2 липня, 11:36
В Оболонському районі впали уламки російської ракети Х-69
В одному з районів Києва вилучено уламки ракети з нерозірваними суббоєприпасами (фото)
2 липня, 16:42
Зеленський і Клименко на місці ворожого удару в Дарницькому районі Києва
Зеленський оглянув місце удару по житлових будинках у столиці (відео)
2 липня, 16:58
Ліквідатор аварії на ЧАЕС Василь Мишинський розповів, як пережив атаку на Вишневе 6 липня
Ліквідатор аварії на ЧАЕС втратив дім під час атаки на Вишневе
10 липня, 21:25

Події в Україні

Захист Херсона, Нікополя та посилення ППО: Зеленський провів нараду з командирами корпусів
Захист Херсона, Нікополя та посилення ППО: Зеленський провів нараду з командирами корпусів
Удар по Запоріжжю: кількість загиблих та поранених зросла
Удар по Запоріжжю: кількість загиблих та поранених зросла
Удари по Запоріжжю, Херсону та Одесі: Зеленський звернувся із закликом до ЄС
Удари по Запоріжжю, Херсону та Одесі: Зеленський звернувся із закликом до ЄС
Безоплатна допомога партнерів в цьому році затримується. Командування Сил логістики пояснило причину
Безоплатна допомога партнерів в цьому році затримується. Командування Сил логістики пояснило причину
Міністр юстиції Японії приїхав до Києва
Міністр юстиції Японії приїхав до Києва
У Харкові люди із залежностями потрапили в рабство замість лікування
У Харкові люди із залежностями потрапили в рабство замість лікування

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2026
109K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
77K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
75K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра

Новини

RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
Вчора, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
Вчора, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua