Удар по Запоріжжю: кількість загиблих та поранених зросла

У Запоріжжі окупанти поцілили у звичайну багатоповерхівку, де спалахнула пожежа з першого по сьомий поверх

Наразі девʼятеро людей потребують допомоги лікарів

Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по Запоріжжю сьогодні, 21 липня 2026 року, зросла до двох, постраждалих – до дев'яти. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує «Главком».

«Наразі девʼятеро людей потребують допомоги лікарів. Двоє загиблих», – написав він.

На місці влучання працюють рятувальники фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Жителі Запоріжжя фото: Запорізька обласна військова адміністрація

фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Нагадаємо, у вівторок російські окупаційні війська завдали чергової серії масованих ударів по українських містах. Під ворожим вогнем опинилися Запоріжжя, Херсон, а також Одеса та область, унаслідок чого є загиблі й поранені серед цивільного населення. У Запоріжжі триває рятувальна операція на місцях влучання російських авіабомб. Окупанти поцілили у звичайну багатоповерхівку, де спалахнула пожежа з першого по сьомий поверх.

Також зранку 21 липня російський безпілотник влучив в адміністративну будівлю у центрі Чернігова. На місці спалахнула пожежа, частково зруйновано конструктивні елементи споруди. Одна людина постраждала.

На Дніпропетровщині внаслідок російського удару постраждали троє рятувальників місцевої пожежної охорони. Зазначається, що росіяни обстріляли рятувальників під час ліквідації пожежі в житловому будинку у Нікопольському районі.