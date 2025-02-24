Країни Балтії та Північної Європи оснастять та підготують українську бригаду

Заяву зробили лідери України, Ісландії, Норвегії, Данії, Швеції, Фінляндії, Латвії, Литви та Естонії

Країни Північної Європи та Балтії оснастять та підготують одну українську бригаду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на спільну заяву лідерів України та цих держав.

Заяву зробили лідери України, Ісландії, Норвегії, Данії, Швеції, Фінляндії, Латвії, Литви та Естонії. У документі наголошується, що ці країни належать до числа основних донорів України: на сьогодні вони надали понад €26 млрд військової, фінансової та гуманітарної допомоги.

Також ці держави зобов'язалися надавати Україні більше підтримки, зокрема щодо протиповітряної оборони та боєприпасів, а також більше інвестувати в українську оборонну промисловість.

Окрім цього, вони закликали союзників та партнерів надавати більше військової підтримки Україні.

Нагадаємо, Європейський Союз готує пакет близько €20 млрд додаткової військової підтримки для України. Пакет готується на тлі останньої критики президента США Дональда Трампа щодо україни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Bloomberg повідомляє це з посиланням на джерела, які стверджують, що блок намагається отримати допомогу Києву всупереч прагненню президента Дональда Трампа досягти швидкого мирного врегулювання з Росією.

Раніше у повідомленні Politico йшлось, що Європейський Союз планує передати Україні пакет військової допомоги щонайменше на 6 млрд євро, аби зміцнити стратегічну позицію Києва перед початком можливих перемовин із Російською Федерацією.

До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що теперішніх зусиль України достатньо, щоб стати членом Європейського Союзу раніше, ніж 2030 року. Про це вона сказала на зустрічі Володимира Зеленського та високих іноземних гостей з представниками ЗМІ, повідомляє «Главком».

Фон дер Ляєн зауважила, що якщо встановити конкретну дату вступу України до ЄС, тоді інші країни-кандидати можуть попросити зробити аналогічно.

Також Велика Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти Москви з моменту вторгнення в Україну 2022 року. Він націлений на ланцюги поставок російських військових, доходи, що підживлюють війну і клептократів, які приносять прибутки Кремлю.