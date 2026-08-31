Атака на Київщину: унаслідок ворожих обстрілів постраждали п'ятеро людей

Унаслідок ранкових ударів РФ у Броварському районі пошкоджено складські приміщення та заклад торгівлі

У Київській області внаслідок ворожих атак поранення отримали п’ятеро цивільних осіб. Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та житловому сектору регіону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

За даними правоохоронців, під час чергової атаки безпілотників у Фастівському районі пошкоджено багатоповерхівку, три приватні будинки, три автомобілі, гараж та господарчу будівлю. Постраждала 22-річна дівчина, медики надали їй допомогу на місці.

Поліція Київщини фіксує наслідки ворожого обстрілу фото: поліція Київщини

На Вишгородщині тілесні ушкодження отримала місцева мешканка – там пошкоджень зазнали чотири приватні будинки та металеві вагончики. У Броварському районі через падіння уламків сталася пожежа на терасі закладу, травмовано 56-річну жінку.

Наслідки ворожої атаки на Київщину фото: Національна поліція України

Сьогодні вночі ворог атакував Бориспільський район, де пошкодив багатоповерхівку та складські приміщення. Унаслідок цього удару постраждали двоє людей – чоловік та жінка, їм надається необхідна медична допомога.

Крім того, за даними голови Київської ОДА Тимура Ткаченка, унаслідок ранкових ударів по цивільних об’єктах у Броварському районі також пошкоджено складські приміщення та заклад торгівлі, а на Бориспільщині – три склади та багатоквартирний будинок.

Поліція Київщини закликає громадян під час оголошення повітряної тривоги бути уважними й негайно прямувати до укриттів.

Нагадаємо, сьогодні у селі Погреби на Київщині зафіксовано влучання у складські приміщення, що спричинило масштабну пожежу. За попередньою інформацією з мережі, удару зазнали саме складські приміщення мережі супермаркетів «АТБ». На оприлюднених очевидцями фото та відео видно густі клуби чорного диму, які піднімаються над районом.