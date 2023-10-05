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Росія планує створити військово-морську базу в Абхазії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія планує створити військово-морську базу в Абхазії
В Очамчирському районі з'явиться пункт постійного базування військово-морського флоту РФ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами голови невизнаної республіки, на території Абхазії з'явиться пункт постійного базування військово-морських сил РФ

Голова невизнаної республіки Абхазії Аслан Бжанія підписав угоду з Росією про розміщення військово-морської бази РФ на Чорному морі. Про це пише російське ЗМІ.

«Абхазія зацікавлена в інтеграційних процесах на пострадянському просторі, а участь у Союзній державі разом з Росією та Білоруссю відповідатиме зовнішньополітичним цілям республіки. Крім того, Сухумі (столиця невизнаної республіки – «Главком») готова поглибити військово-технічне співробітництво з РФ, а в майбутньому на території країни з'явиться пункт постійного базування ВМФ РФ», – заявив Бжанія.

Аслан Бжанія заявив, що підписав з Росією угоду, і найближчим часом в Очамчирському районі з'явиться пункт постійного базування військово-морського флоту РФ.

«Це все спрямоване на підвищення рівня обороноздатності і Росії, і Абхазії. Є й речі, про які я не можу говорити», – додав Бжанія.

Reuters зауважує, що Чорноморський флот РФ, який базується в Севастополі в анексованому українському Криму вже не раз ставав мішенню для ЗСУ під час російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Отже, плани створити розмістити базу РФ в Очамчирському районі можуть свідчити про те, що Росія шукає альтернативи Севастополю, а також розширює свою військову присутність узбережжям Чорного моря в напрямку Туреччини.

Нагадаємо, окупанти перебазували з анексованого Севастополя до Новоросійська майже півтора десятка кораблів Чорноморського флоту.

До слова, за повідомленням молодшого міністра збройних сил Великої Британії Джеймса Гіппі, українські захисники досягли успіхів у Чорному морі, фактично їм вдалося завдати поразки російському флоту.

Як повідомлялося, унаслідок удару українських військових, будівля штабу російського Чорноморського флоту в Севастополі зазнала значних пошкоджень. 

Також 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, а місцеві пабліки публікували фото наслідків – вони свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі.  

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Теги: Абхазія росія флот

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