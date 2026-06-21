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В окупованому Криму влада запровадила графіки відключення світла

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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В окупованому Криму влада запровадила графіки відключення світла
у ніч на 21 червня безпілотники атакували окупований Крим, вибухи чули у Сімферополі, Керчі, Севастополі та інших містах
фото з відкритих джерел

Обмеження ввели нібито через перевантаження електромереж

В окупованому Севастополі запровадили графіки тимчасового відключення електроенергії. Як інформує «Главком», про це повідомив так званий губернатор міста Михайло Развожаєв.

За словами Развожаєва, обмеження ввели для ліквідації перевантаження електромереж за межами міста.

«Для ліквідації перевантаження електричних мереж за межами Севастополя за командою диспетчера філії АТ «СО ЄЕС» Чорноморське РДУ в Севастополі введено графік тимчасового відключення споживання електроенергії», – заявив Развожаєв.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня безпілотники атакували окупований Крим. Вибухи чули у Сімферополі, Керчі, Севастополі та інших містах.

Зокрема, Володимир Зеленський підтвердив, що уночі Сили оборони вдарили по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів. За словами Зеленського, уражень зазнали об’єкти по обидва боки Кримського мосту: морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі.

Опісля нічної атаки в окупованому Криму повністю заборонили продаж пального цивільним. «Сьогодні, 21 червня, з 9:00 на кримських АЗС припинено продаж палива як за готівку та безготівковим розрахунком, так і за талонами для фізичних та юридичних осіб. Паливо продаватиметься лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність та безпеку Республіки Крим», – йдеться у повідомленні Аксьонова.

Також частина окупованого Криму залишилася без світла через пошкодження в електромережах. У Севастополі введено графік тимчасового відключення електропостачання.

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Теги: Крим влада обмеження відключення світла

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