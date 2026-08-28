За квартиру до $400 тис. Як змінилися ціни на житло у Чернівцях

Чернівці залишаються одним із найдорожчих міст заходу України для купівлі квартири

Ринок нерухомості Чернівців продовжує дорожчати. Ціни зростають і на готові квартири, і на житло від забудовників. При цьому первинний ринок демонструє значно швидшу динаміку: за рік середня стартова ціна квадратного метра у новобудовах міста зросла приблизно на чверть.

«Главком» проаналізував актуальну статистику та з'ясував, скільки сьогодні коштує квартира у Чернівцях, які є варіанти у продажу.

Скільки коштує квартира на вторинному ринку

У серпні медіанна ціна однокімнатної квартири у Чернівцях становить близько $60 тис. За рік таке житло подорожчало приблизно на 13%.

Двокімнатна квартира коштує близько $83,6 тис., а трикімнатна – близько $104 тис. Обидва сегменти за рік додали приблизно по 11%.

Вартість однокімнатної квартири за останні пів року практично не змінилася. Двокімнатні за шість місяців додали в ціні 2,4%. Трикімнатні квартири з лютого по серпень навіть подешевшали на 2,3%.

Власники не поспішають істотно знижувати ціни, але й покупці вже не готові платити будь-яку суму за квартиру.

Медіанні ціни квартир на вторинному ринку Чернівців за кількістю кімнат графіка: ЛУН

Новобудови дорожчають швидше

Медіанна стартова ціна квадратного метра в новобудовах Чернівців у серпні становить 51,6 тис. грн або $1150. За рік вона зросла на 24%, за останні шість місяців – на 13,2%, а за останній місяць – ще на 0,6%.

Для порівняння: ще в серпні 2025 року медіанна стартова ціна квадратного метра становила близько 41,6 тис. грн.

Динаміка медіанної стартової ціни квадратного метра в новобудовах Чернівців графіка: ЛУН

Ціна суттєво відрізняється залежно від класу житла. Квадратний метр в економ-сегменті коштує близько 32,3 тис. грн ($720), у комфорт-класі – 52,9 тис. грн ($1180), у бізнес-класі – 51,6 тис. грн ($1150), а в преміумі – близько 60,5 тис. грн ($1350). Найбільше за рік додав саме преміальний сегмент – близько 40%.

Медіанна стартова ціна квадратного метра в новобудовах Чернівців за класами житла графіка: ЛУН

Водночас у продажу перебувають 123 секції житлових комплексів, ще 151 секція будується, а на дев'яти майданчиках тривають підготовчі роботи. Загалом із 2010 року в місті збудували 301 секцію.

Що можна придбати в Чернівцях від $18 тис.

За запитом «однокімнатна квартира» на сайті ЛУН видало 409 оголошень. Ціни на таке житло в Чернівцях стартують від $18 тис. За ці гроші продається мансарда площею 20 кв.м. без ремонту.

Найдешевші однокімнатні квартири в Чернівцях скриншот із сайту ЛУН

За $33 тис. можна придбати однокімнатну квартиру площею 36,6 кв.м. з ремонтом на Каличанці. Або ж за $35 тис. купити 31,4 кв. м. майже в центрі міста.

Однокімнатні квартири по $33–35 тис. дані: ЛУН

Готова квартира з меблями в Чернівцях коштує $60 тис. Таке житло має 36 кв.м.

Ціни на однокімнатні квартири з ремонтом скриншот оголошення

Найдорожча пропозиція, яку вдалося знайти на сайті ЛУН, коштує $150 тис. За цю суму покупцям пропонують майже 52 кв. м. з сучасним ремонтом у ЖК Park Avenue.

Найдорожча однокімнатна квартира в Чернівцях скриншот: LUN.ua

Двокімнатних квартир у продажу більше – 751 оголошення. Продається за $28,5 тис. житло площею 39 кв.м. по вулиці Севастопольська. Є ще недорогий варіант майже за 30 тис. біля університету ім. Федьковича.

Найдешевші двокімнатні квартири в Чернівцях джерело: ЛУН

За $80 тис. продаються квартири в хорошому стані у центрі Чернівців. Один з варіантів – двокімнатна квартира площею 66,3 кв.м. на вулиці Тараса Шевченка.

Двокімнатні квартири в хорошому стані за $80 тис. скриншот з сайту оголошень

Найдорожча двокімнатна квартира в місті коштує $400 тис. Це апартаменти з сучасним ремонтом площею 100 кв.м. Розташована ця квартира у ЖК Chicago.

Найдорожчі двокімнатні квартири в Чернівцях дані: ЛУН

Ціни на трикімнатні квартири в Чернівцях стартують від $35 тис. За ці гроші продається житло площею 100 кв.м. у старому фонді, яке потребує ремонту.

Найдешевші трикімнатні квартири в старому фонді Чернівців потребують ремонту скриншот оголошень

За $100 тис. можна придбати простору квартиру з ремонтом у центрі міста.

Просторі трикімнатні квартири за $100 тис. у центрі Чернівців скриншот: LUN.ua

Найдорожча трикімнатна квартира площею 121 кв.м. коштує $360 тис. Апартаменти з хорошим ремонтом розташовані на вулиці Миколи Лисенка.

Поряд оголошення про продаж 176 «квадратів» без ремонту у новобудові. Продавець запевняє: аналогів такої квартири в Чернівцях немає.

Найдорожчі трикімнатні квартири в Чернівцях до $360 тис. джерело: ЛУН

Чому квартири у Чернівцях такі дорогі

На ринок нерухомості Чернівців дуже вплинула війна. Місто розташоване далеко від фронту і вважається одним із відносно безпечних обласних центрів України. Тому сюди переїжджали люди зі східних і південних областей. Частина з них спочатку орендувала житло, а згодом почала шукати власну квартиру.

На ціни також впливають дорожчі будівельні матеріали, інфляція та невелика кількість новобудов у місті.

Саме дефіцит нової пропозиції допомагає цінам триматися. Якщо покупців достатньо, а готових квартир небагато, продавці не мають великої потреби знижувати вартість. Це стосується і вторинного ринку: хороші квартири у популярних районах швидко знаходять покупця, тоді як дешевші варіанти часто мають недоліки – старий будинок, невдале розташування або потребу в ремонті.

Додатково попит підтримують державні програми. «єОселя» дає можливість купувати житло в кредит на пільгових умовах, а житлові сертифікати «єВідновлення» дозволяють людям, які втратили житло через війну, придбати нове.

Тож ціна зростає з попитом. Якщо він високий, вартість житла продовжуватиме підніматися.