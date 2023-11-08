Кадиров пригрозив чиновникам, діти яких відмовляються вчити чеченську мову

За словами Кадирова, у покоління, яке не розмовляє і не думає чеченською мовою, «немає майбутнього»

Кадиров пожалівся, що діти чеченських чиновників не знають рідної мови

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що звільнятиме чиновників зі своєї команди, чиї діти не знають чеченської мови. Про це він сказав на фіналі конкурсу «Нохчійн меттан говзанча», повідомляють чеченські ЗМІ.

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«Ми робимо велику роботу з популяризації чеченської мови. Але буває, що діти представників моєї команди не часто знають чеченську мову. Таких чиновників почну звільняти з команди. Насамперед дітей рідній мові мають навчати батьки. У дитячих садках, у школах навчають російської мови, і батьки найчастіше заохочують це. Діти починають навіть думати російською мовою. У покоління, яке не розмовляє і не думає чеченською мовою, немає майбутнього», – заявив Кадиров.

Нагадаємо, син голови Чечні Адам Кадиров, який побив затриманого за спалення Корану, отримав керівну посаду в службі безпеки чеченського лідера. П’ятнадцятирічний підліток буде начальником відділу забезпечення.

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Раніше ми повідомляли, що влада Кабардино-Балкарії та Адигеї не погодилася виступити на захист Адама Кадирова після побиття в СІЗО підозрюваного Микити Журавля. Главам цих регіонів пропонувалося вручити Кадирову-молодшому одну з національних нагород.