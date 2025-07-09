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Росія посилила удари по енергетичній інфраструктурі Сумщини

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія посилила удари по енергетичній інфраструктурі Сумщини
Цього тижня Росія посилила удари по енергетичній інфраструктурі Сумщини
фото з відкритих джерел

Росія активізувала удари по енергетиці в перед сильної спеки

Цього тижня російські окупаційні війська посилили удари по енергетичній інфраструктурі Сумщини. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає «Главком».

Григоров підкреслив, що РФ робить це саме в період сильної спеки, коли електропостачання особливо важливе для лікарень, водопостачання, соціальних установ.

«Це ще один прояв цілеспрямованого тиску на цивільне населення», – пише він.

Зі слів очільника ОВА, у регіоні послідовно підсилюється енергонезалежність. Триває робота над тим, щоб громади області були «максимально стійкими до таких викликів – не лише зараз, а й у майбутньому».

«Маємо змогу це робити завдяки злагодженій роботі наших енергетиків і підтримці міжнародних партнерів», – додав він.

Нагадаємо, російські терористи атакували енергетику на Сумщині.

«У кого зараз є перебої з розподілом електроенергії в м. Суми, Сумському та Охтирському районах – це через атаку армії РФ на енергетику Сумщини. З метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії ворога», – йдеться в повідомленні.

Енергетики зазначили, що працюють в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю.

До слова, 7 липня російські війська вдарили по критичній інфраструктурі на Сумщині. Окупаційна армія РФ завдала удару по обʼєкту критичної інфраструктури в Сумському районі.

Повідомляється, що внаслідок атаки частина району залишилася без електропостачання.

Зауважимо, що в Україні зростає споживання електроенергії. Є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії з 16:00 до 22:00.

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Теги: електроенергія відключення світла Сумщина

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