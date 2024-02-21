Дуда приїде до Києва: нардеп назвав дати

Офіційно про візит жодна зі сторін наразі не повідомляла

23 лютого до Києва з офіційним візитом може приїхати президент Польщі Анджей Дуда. Про це заявив нардеп Олег Дунда в ефірі телемарафону.

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Офіційно про візит жодна зі сторін наразі не повідомляла. Чекатимемо на підтвердження.

Також народний депутат підтвердив, що свій візит до української столиці скасував маршалок польського Сейму.

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Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що протест польських перевізників вдалося припинити завдяки ухваленню тристоронньої угоди між Польщею, Україною та водіями-протестувальниками. Швидше за все нову блокаду кордону теж вдасться подолати завдяки перемовинам.

За словами польського президента, мотивом протестів польських фермерів став «страх за своє існування».

Зокрема Дуда зазначив, що влада не може заборонити польським фермерам протестувати, адже Польща є демократичною країною, а право на протест «є конституційним». Президент наголосив, якщо ж влада примусово припинить протести фермерів, то вони «подадуть в суд та вийдуть у ньому переможцями».

Нагадаємо, польські протестувальники, які 20 лютого почали посилено блокувати рух на шести прикордонних пунктах, вирішили спростити перетин кордону для транспорту на двох ділянках.

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До слова, польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест до квітня. Якщо їх вимоги не будуть почуті – вони зупинятимуть пасажирські автобуси.



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