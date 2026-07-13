Вищий антикорупційний суд виніс вирок Деркачу

Деркач одержав щонайменше $567 тис. від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України

Андрій Деркач отримав 15 років позбавлення волі

Сьогодні, 13 липня, Вищий антикорупційний суд визнав винним екснардепа-втікача Андрія Деркача у держзраді та незаконному збагаченні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Transparency International Ukraine.

Деркач отримав 15 років позбавлення волі та повну конфіскацію всього належного йому майна. Також екснардепа-втікача позбавлено права обіймати посади в органах держвлади та місцевого самоврядування строком на три роки.

Нагадаємо, у 2023 році НАБУ і САП скерували до суду справу щодо Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Він дискредитував Україну на міжнародній арені, погіршував дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами та заважав інтеграції України до Євросоюзу та НАТО.

Слідство встановило, що Деркач одержав щонайменше $567 тис. від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України.

Згодом Вищий антикорупційний суд допитав одного з ключових свідків у справі обвинуваченого у держзраді колишнього народного депутата Андрія Деркача. Колишній помічник Ігор Колєсніков підтвердив факт передачі депутату грошей від спецслужб РФ.

Як повідомлялося, у Російській Федерації суттєво посилили заходи безпеки та контролю щодо колишніх українських посадовців, які перейшли на бік агресора. Зокрема, особливу увагу приділено Андрію Деркачу – екснардепу, який після втечі з України став сенатором від Астраханської області.