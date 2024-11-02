Черга з сотень автівок. Митники попередили про затримки на пункті пропуску зі Словаччиною

За даними митників, суміжна сторона приймає з митної території України вантажні транспортні засоби лише з експортними товарами

Словацько-український кордон має п’ять пунктів пропуску – два автодорожні, два залізничні і один пішохідний

На одному з контрольно-пропускних пунктів на кордоні зі Словаччиною виникла черга із сотень авто через проблеми із програмним забезпеченням. Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби.

«Станом на 11:00 2 листопада, роботу програмного забезпечення митної служби Словацької Республіки у пункті пропуску «Вишнє Нємецьке» відновлено лише частково», – кажуть у відомстві.

Наразі, за даними митників, суміжна сторона приймає з митної території України вантажні транспортні засоби лише з експортними товарами, імпортні оформлюються в обмеженій кількості.

«Це створило за останню добу на словацькій стороні чергу близько 350 вантажівок. Просимо перевізників, які обиратимуть перетин кордону в цьому напрямку, врахувати зазначену інформацію при плануванні поїздок», – додали в Держмитслужбі.

Словацько-український кордон має п’ять пунктів пропуску – два автодорожні, два залізничні і один пішохідний. Також прикордонники попереджали про черги на трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною та Румунією з'являться нові пункти пропуску, які мають розвантажити основні вантажні пункти пропуску. Про це повідомиввіцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

До слова, АТ «Укрзалізниця» виконало частину робіт із будівництва євроколій на ділянці Чоп – Ужгород. Роботи на широкій ділянці колії будуть завершені до кінця 2024 року.

Як відомо, Проєкт USAID «Економічна підтримка України» презентував новий дизайн найбільшого пункту пропуску на кордоні з ЄС «Ягодин». На пункті пропуску «Ягодин» планується збудувати новий вантажний термінал та створити додаткові смуги для транспорту.