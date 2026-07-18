ЗСУ відбили штурм на Оріхівському напрямку: окупанти атакували на квадроциклах

Російську групу бійцям 65-ї бригади вдалося ліквідувати ще на підступах до лінії оборони

Бійці 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг» відбили чергову спробу штурму на Оріхівському напрямку. Окупанти намагалися прорватися крізь бойові порядки українських військових на квадроциклах. Як інформує «Главком», відповідне відео бригада оприлюднила у Facebook.

Штурмова група противника вирушила з боку Нестерянки. Восьмеро окупантів пересувалися на чотирьох квадроциклах.

🔥Бійці 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг» відбили чергову спробу штурму на Оріхівському напрямку. Окупанти намагалися прорватися крізь бойові порядки українських військових на квадроциклах. pic.twitter.com/5oxH9iCZeq — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 18, 2026

Після виявлення цілі по штурмовиках відкрили вогонь. У результаті вся техніка була знищена разом із більшістю особового складу. За даними 65-ї бригади, єдиний окупант, який залишився живим після удару, вкоротив собі віку.

У підрозділі наголосили, що українська піхота на передових позиціях не зробила жодного пострілу, адже російську групу вдалося ліквідувати ще на підступах до лінії оборони.

У 65-й ОМБр зазначають, що подібні невдалі атаки стають дедалі частішими на Запорізькому напрямку. Російські механізовані штурми зриваються завдяки ефективній роботі українських безпілотників та засобів ураження ще до безпосереднього зіткнення з оборонними позиціями.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російська армія не відмовилася від своїх стратегічних цілей у війні проти України та продовжує підготовку до нових наступальних дій. Водночас Збройні сили України посилюють фортифікації, розвивають антидроновий захист і готують населені пункти до можливих атак.

Також російське військове командування наказало своїм підрозділам посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та транспорту у прифронтових районах і прикордонні України.