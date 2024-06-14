Підозра у співпраці з РФ: проти ексочільника Генштабу Молдови відкрито кримінальну справу

Молдовська прокуратура проводить розслідування, щоб встановити всіх причетних до цієї справи

Прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю та в особливих справах Молдови (PCCOCS) відкрила кримінальну справу проти генерала Ігоря Горгана, якого підозрюють в шпигунстві на користь Росії. Про це з посиланням на пресслужбу прокуратури повідомляє Newsmaker.md.

«Факти підривних дій, що полягали в передачі іноземній державі та її представникам даних, які стосуються системи національної оборони, стали предметом кримінальної справи», – заявили в PCCOCS.

Прокуратура проводить розслідування, щоб встановити всіх причетних до цієї справи і визначити характер і зміст переданої інформації.

Наперодні The Insider провело розслідування спільно з молодовським виданням «Маленька країна». Вони з'ясували, що ексначальник Генштабу Молдови Ігор Горган регулярно доповідав про внутрішню політичну ситуацію в республіці та передавав дані про візити представників Міноборони України для Олексія Макарова – куратора з ГРУ РФ.

Горган працював у Генштабі до кінця 2021 року, поки президентка Майя Санду не відправила його у відставку. З представником ГРУ РФ Горган почав контактувати у квітні 2022 року, тобто вже після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Згодом колишнього начальника Генштабу Молдови Ігоря Горгана тимчасово відсторонили від посади голови служби безпеки у представництві ООН у справах біженців у Кишиневі (UNHCR).