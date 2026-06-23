Сили оборони ліквідували рідкісний комплекс ППО росіян

Окупанти сховали модернізований «Панцир-С2» у підземному укритті, але дрони ГУР виявили ціль

Сили оборони України знищили модернізований зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С2» російських окупантів на Запорізькому напрямку. Операцію провели підрозділи Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Департамент активних дій ГУР у Telegram.

Російські військові намагалися приховати сучасний комплекс протиповітряної оборони в підземному укритті. Однак це не допомогло уникнути удару українських безпілотників.

У ГУР зазначили, що дрони виявили місце розташування ворожої техніки та завдали удару по цілі. У результаті атаки комплекс був повністю знищений.

«Росіяни намагалися сховати свій ЗРГК у підземному укритті, але безпілотники Департаменту активних дій відпрацювали так, що той вигорів ущент», – повідомили у відомстві.

«Панцир-С2» є модернізованою версією російського зенітного ракетно-гарматного комплексу сімейства «Панцир». Такі системи призначені для прикриття військових об’єктів, підрозділів та елементів протиповітряної оборони від ударів літаків, вертольотів, крилатих ракет і безпілотників.

Знищення подібних комплексів має важливе значення для послаблення можливостей російської армії захищати власні позиції та логістичні маршрути від ударів українських засобів ураження.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сили оборони України завдали удару по заводу у Воронежі, який виробляє та постачає електронну компонентну базу для російського ракетного озброєння і систем протиповітряної оборони. Зокрема, підприємство забезпечує комплектуючими телевізійні канали бойових машин зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1».