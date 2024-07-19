Рекордний хабар Насірову: суд змінив запобіжний захід одному з підозрюваних

Відповідно до рішення суду від 24.06.2024 підозрюваний протягом п'яти днів з моменту проголошення рішення мав внести 200 млн грн застави на відповідний рахунок ВАКС. Однак кошти так і не були внесені

ВАКС арештував одного з фігурантів справи

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід підозрюваному у справі про хабар колишньому голові Державної фіскальної служби України у понад 21 млн євро на тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення 200 млн грн застави. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

19 липня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та змінив запобіжний захід наближеній до колишнього Голови ДФС особі, яка підозрюється у легалізації частини неправомірної вигоди, що одержав Голова Державної фіскальної служби України на свою користь та на користь третіх осіб протягом 2015–2016 років.

Відповідно до рішення суду від 24.06.2024 підозрюваний протягом п'яти днів з моменту проголошення рішення мав внести 200 млн грн застави на відповідний рахунок ВАКС. Однак кошти так і не були внесені.

Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з клопотанням про застосування до підозрюваного більш суворого запобіжного заходу, а саме тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення 200 млн грн застави.

Суд погодився з доводами прокурора та задовольнив клопотання у повному обсязі.

Як повідомлялося, 2 березня 2017 року Насіров був затриманий детективами НАБУ за підозрою у зловживанні службовим становищем. Йому інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд грн. Зокрема, співпрацю з нардепом-утікачем Олександром Онищенком, якому він видавав відстрочки на рентну плату за видобуток корисних копалин. Потім його адвокат повідомив про госпіталізацію Насірова з інфарктом, тож деякий час той проходив лікування в «Феофанії».

У жовтні 2022 року ВАКС заарештував Насірова з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн грн. У травні 2023 року, перед скеруванням справи до суду, слідча суддя Лариса Задорожна спробувала зменшити заставу одразу із 532 млн до 107 млн грн, однак апеляція це рішення згодом скасувала. Між цими рішеннями розмір застави зменшили до 261 млн грн.

У вересні минулого року судді ВАКС зменшили розмір застави для Насірова – замість встановлених раніше 261 млн грн тепер він має внести 130 млн грн.

До слова, ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого звинувачують у отриманні хабаря в 722 млн грн, зробив у себе в камері євроремонт та провів інтернет.