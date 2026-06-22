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Донька президента Зеленського отримала університетський диплом

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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21-річна Олександра Зеленська майже не з'являється на публіці, тож в мережі є лише її фото з підліткового віку
фото з відкритих джерел

Олександра Зеленська здобуває освіту в Україні

Президент України Володимир Зеленський розповів нові деталі з життя своєї 21-річної доньки Олександри. Батько також розповів, які має стосунки з донькою, в інтерв’ю Аллі Мазур, пише «Главком».

Володимир Зеленський повідомив, що його донька на відмінно склала останні іспити та закінчила університет. Олександра Зеленська здобула ступінь бакалавра. Також дівчина планує вступати на магістратуру. «Думаю, піде у магістратуру. Сама вирішує. Їй хочеться, так правильно. Думаю, це буде вже повна вища освіта», – зазначив глава держави.

Зеленський розповів, що намагається частіше спілкуватися із донькою, попри постійну зайнятість. Батько намагається більше дізнатися про особисте життя доньки, а вона водночас цікавиться його роботою.

«Товаришуємо з нею. Трішки вона хоче розповісти про себе. Я більше цікавлюся, правда, немає часу, і дуже хочеться вже не з дитиною, а з дорослою людиною поспілкуватися», – сказав президент.

Володимир Зеленський та Алла Мазур спілкувалися під час інтерв'ю у дворі Києво-Печерської лаври
Володимир Зеленський та Алла Мазур спілкувалися під час інтерв'ю у дворі Києво-Печерської лаври
фото: скриншот ТСН/YouTube

До слова, під час інтерв’ю Володимир Зеленський  та Алла Мазур прогулювалися двором Києво-Печерської лаври. Зазначимо, уночі 15 червня під час російського обстрілу Києва спалахнув дах Успенського собору Печерської лаври. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповідав про своїх дітей: доньку Олександру та сина Кирила. Президент розказав, що він пишається своїми дітьми, а саме їхнім вибором. Нині Олександра та Кирило Зеленські перебувають в Україні. 

Також повідомлялося, Володимир Зеленський вперше за довгий час розповів про своїх дітей. Глава держави поділився тим, як виросла його 21-річна донька Олександра та згадав про 12-річного сина Кирила.

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Теги: діти Володимир Зеленський університет дочка

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