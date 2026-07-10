Реактивний «шахед» вдарив по об'єкту критичної інфраструктури у Кривому Розі

Після удару над містом здійнявся стовп вогню. За попередніми даними, вибуховою хвилею пошкоджено вікна у прилеглих будинках

Російські окупанти ввечері 10 липня атакували Кривий Ріг реактивним ударним дроном.

Під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, пише «Главком».

«Ворог атакував реактивним шахедом об'єкт критичної інфраструктури. Все розуміємо, всі працюємо», – написав він.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, після влучання над місцем удару здійнявся великий стовп полум'я. Також повідомляється, що вибуховою хвилею у прилеглих житлових будинках вибило вікна.

Наразі офіційної інформації про постраждалих або масштаби руйнувань не надходило. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, вранці 7 липня росіяни атакували Кривий Ріг. Унаслідок цього пошкоджено сортувальний термінал «Нової пошти».