РФ убила на Київщині керівницю міжнародного центру УДО Савіцьку

Валентина Савіцька стала однією з десяти жертв ворожого обстрілу оборонного заходу в регіоні

Унаслідок російського ракетного удару по Київській області 24 липня загинула керівниця Центру міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій Управління державної охорони України Валентина Савіцька. Як пише «Главком», про смерть жінки повідомив у Facebook чоловік загиблої, керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей.

«У моїй родині страшне горе: нелюди вбили мою кохану дівчинку і турботливу дружину, люблячу маму і дочку Валентину Савіцьку (Ліневич). Про місце і час прощання напишу пізніше. Згадайте мою кохану, вона була неймовірною, найкращою людиною в світі», – написав Ігор Соловей.

Валентина Савіцька загинула під час російського ракетного удару по Бучанському району фото: facebook.com/solovey.igor

Валентина Савіцька стала однією із загиблих під час російської атаки на оборонний захід у Київській області. Також під час тієї ж атаки загинув співробітник польської оборонної компанії, який перебував на виставці озброєння. Кількість жертв і обставини російського удару уточнюються компетентними органами.

Міністерство закордонних справ висловило співчуття: «Поділяємо горе та біль усіх рідних та близьких жертв російського терору, які загинули сьогодні (24 липня, – «Главком») на Київщині та у Словʼянську. Продовжуємо працювати над притягненням російських злочинців до відповідальності за всі скоєні воєнні злочини та підвищенням тиску на державу-агресора».

Хто така Валентина Савіцька

Валентина Савіцька очолювала Центр міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій Управління державної охорони України. Підрозділ відповідає за розвиток міжнародної співпраці УДО із закордонними партнерами, координацію взаємодії з іноземними службами безпеки, впровадження євроатлантичних стандартів, а також формування інформаційної політики Управління, стратегічних комунікацій та взаємодію зі ЗМІ. Крім цього, Центр організовує міжнародні навчання, професійні тренінги та обмін досвідом із партнерськими структурами інших держав.

У професійному середовищі Валентина Савіцька представляла Управління державної охорони на публічних заходах і розповідала про роботу служби, рекрутинг та розвиток міжнародної співпраці. Зокрема, у жовтні 2024 року вона брала участь у програмі «Наші кращі» на Радіо «Байрактар» як начальниця Центру міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій УДО, де розповідала про діяльність Управління, особливості проходження служби та залучення нових військовослужбовців.

За інформацією колег, Валентині Савіцькій мало виповнитися 33 роки. Після початку повномасштабної війни вона продовжувала працювати у сфері державних комунікацій та міжнародної взаємодії, координуючи проєкти УДО з іноземними партнерами та інформаційний супровід діяльності служби.

Нагадаємо, 24 липня близько 11:30 російські війська завдали удару по Бучанському району Київської області трьома балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400, запущеними з північного напрямку. За даними Повітряних сил, одну ракету вдалося збити, однак дві досягли цілей.

Під удар потрапила територія приватного полігону, де в той момент проходив оборонний захід із демонстрацією озброєння та військових технологій. За офіційними даними генерального прокурора Руслана Кравченка, загинули 10 людей, ще близько 100 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Також унаслідок атаки виникли пожежі, було пошкоджено 23 приватні будинки, два готелі, ресторан, 34 автомобілі, а також інші об'єкти. Рятувальники ліквідували пожежі та завершили аварійно-рятувальні роботи того ж дня.