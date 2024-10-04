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Росія не здатна на масштабний наступ — ISW

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Росія не здатна на масштабний наступ — ISW
Російські війська витратили значну частину резервів на наступальну операцію на півночі Харківської області
фото з відкритих джерел

Російські війська виснажені та втрачають наступальний потенціал

Ще кілька місяців тому, готуючись до літнього наступу, російське командування накопичило значні ресурси та сформувало нове оперативне угруповання чисельністю до 70 тис. осіб. Це угруповання мало атакувати на півночі Харківської області та підтримувати наступ на Покровськ у Донецькій області. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Однак, за даними ISW, виснажливі бої останніх місяців суттєво виснажили російські резерви. Значна їх частина була витрачена на невдалий наступ на Харківщині, посилення атак на Покровськ та в західній частині Донецької області, а також на відповідь українському контрнаступу в Курській області.

«Нинішня російська наступальна операція влітку 2024 року, ймовірно, досягне кульмінації у найближчі тижні й місяці. Однак російські війська, тим не менше, можуть продовжувати проводити наступальні операції в значно меншому темпі по всій території України. Таким чином вони сподіваються, що послідовний наступальний тиск не дозволить ЗСУ накопичити живу силу і ресурси, необхідні для оскарження ініціативи на всьому театрі воєнних дій», – ідеться у звіті ISW.

Крім того, росіяни зазнають великих втрат важкої бронетехніки, що може змусити їх переглянути тактику наступу. Експерти ISW прогнозують кульмінацію російського наступу в найближчі тижні або місяці.

Хоча окупанти можуть продовжувати атаки, але вже в значно меншому темпі. Таким чином вони сподіваються завадити ЗСУ перехопити ініціативу та розпочати власний контрнаступ.

Ключові висновки ISW

  • Російський наступ на сході України не приніс очікуваних результатів.
  • Українські війська ефективно обороняються, завдаючи ворогу значних втрат.
  • Російські ресурси виснажуються, що може призвести до скорочення наступальних операцій.
  • Український контрнаступ в Курській області суттєво ускладнив плани російського командування.

Нагадаємо, Росіяни просунулися під Сіверськом та Покровськом: карти ISW.

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Теги: ISW росіяни контрнаступ наступ окупанти

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