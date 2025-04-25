Росія активізувала штурми під прикриттям масованого удару – Зеленський

За добу 24 квітня окупанти здійснили майже 150 атак та понад 4500 обстрілів по позиціях Сил оборони

У ніч на 24 квітня, коли наші сили були зосереджені на захисті від ракет і дронів, росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак. Про це розповів президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Главком».

Згідно із доповіддю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, за добу 24 квітня, загарбники реалізували майже 150 атак та понад 4500 обстрілів по позиціях Сил оборони, зокрема з важкого озброєння.

«Найбільш жорстка ситуація була на Покровському напрямку. Вдячний усім нашим воїнам – кожному солдату, сержанту й офіцеру – за стійкість і захист наших позицій», – йдеться у повідомленні президента.

Зеленський зазначив, що фактично Росія намагалася під прикриттям масованого удару розвивати штурмові дії. Коли максимум українських сил був зосереджений на захисті від ракет і дронів, окупанти пішли на значну інтенсифікацію наземних атак та отримали гідну відсіч.

«Хочу відзначити за це особливо воїнів нашої 72-ї окремої механізованої бригади та 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем, які завдали окупанту відчутних втрат. А також відзначу ефективні дії 100-ї окремої механізованої бригади та 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, які проявляють необхідні стійкість та результативність», – написав президент.

Зеленський також повідомив, що слідчі, криміналісти та експерти оглядають місця влучань ракет і дронів, проводять експертизи виявлених уламків, щоб встановити повну інформацію про цю зброю та критичні компоненти в ній, які були поставлені в Росію чи Північну Корею з третіх країн і використані у виробництві.

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

Як відомо, ворог вдарив по Україні 70 ракетами різних типів, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та шість крилатих ракет «Іскандер-К».

Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби, станція метро. У Святошинському районі внаслідок влучання ракети зруйновано житловий будинок та пошкоджені сусідні.

До речі, президент України Володимир Зеленський розповів, що російські загарбники застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї для удару по Києву. За словами глави нашої держави, спецслужби перевіряють усі деталі російської атаки.

«Якщо інформація про виробництво цієї ракети в Північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна. Вони вбивають людей і знущаються з життя разом – тільки в цьому сенс їхньої співпраці. Росія постійно застосовує таку зброю – ракети, артилерію. Натомість Пхеньян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною», – каже він.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.