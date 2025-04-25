Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія активізувала штурми під прикриттям масованого удару – Зеленський

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія активізувала штурми під прикриттям масованого удару – Зеленський
Зеленський: Фактично росіяни намагалися під прикриттям їхнього масованого удару розвивати штурмові дії
фото: Володимир Зеленський/Telegram

За добу 24 квітня окупанти здійснили майже 150 атак та понад 4500 обстрілів по позиціях Сил оборони

У ніч на 24 квітня, коли наші сили були зосереджені на захисті від ракет і дронів, росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак. Про це розповів президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Главком».

Згідно із доповіддю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, за добу 24 квітня, загарбники реалізували майже 150 атак та понад 4500 обстрілів по позиціях Сил оборони, зокрема з важкого озброєння.

«Найбільш жорстка ситуація була на Покровському напрямку. Вдячний усім нашим воїнам – кожному солдату, сержанту й офіцеру – за стійкість і захист наших позицій», – йдеться у повідомленні президента.

Зеленський зазначив, що фактично Росія намагалася під прикриттям масованого удару розвивати штурмові дії. Коли максимум українських сил був зосереджений на захисті від ракет і дронів, окупанти пішли на значну інтенсифікацію наземних атак та отримали гідну відсіч.

«Хочу відзначити за це особливо воїнів нашої 72-ї окремої механізованої бригади та 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем, які завдали окупанту відчутних втрат. А також відзначу ефективні дії 100-ї окремої механізованої бригади та 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, які проявляють необхідні стійкість та результативність», – написав президент.

Зеленський також повідомив, що слідчі, криміналісти та експерти оглядають місця влучань ракет і дронів, проводять експертизи виявлених уламків, щоб встановити повну інформацію про цю зброю та критичні компоненти в ній, які були поставлені в Росію чи Північну Корею з третіх країн і використані у виробництві.

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

Як відомо, ворог вдарив по Україні 70 ракетами різних типів, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та шість крилатих ракет «Іскандер-К».

Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби, станція метро. У Святошинському районі внаслідок влучання ракети зруйновано житловий будинок та пошкоджені сусідні.

До речі, президент України Володимир Зеленський розповів, що російські загарбники застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї для удару по Києву. За словами глави нашої держави, спецслужби перевіряють усі деталі російської атаки.

«Якщо інформація про виробництво цієї ракети в Північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна. Вони вбивають людей і знущаються з життя разом – тільки в цьому сенс їхньої співпраці. Росія постійно застосовує таку зброю – ракети, артилерію. Натомість Пхеньян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною», – каже він.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.

Теги: війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війська РФ на Запорізькому напрямку посилили тиск
Запорізький напрямок: чисельність і перспективи дій військ РФ
28 березня, 17:55
Президент відзначив результати СБУ та інших органів Сил безпеки й оборони України в битві за Чорне море
Президент вручив нагороди працівникам СБУ і відзначив головні здобутки
25 березня, 16:58
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм в бік Предтечиного
Карта бойових дій в Україні станом на 4 квітня 2025 року
4 квiтня, 08:25
Президент України Володимир Зеленський підписав 7 квітня, закон про посилення захисту прав добросовісного набувача
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
На думку Жоріна, держава повинна змінити підходи до ведення війни, переорієнтувавши зусилля на розвиток військових технологій
«Потрібно змінити стратегію ведення війни» – підполковник ЗСУ емоційно звернувся до влади
7 квiтня, 17:18
Українці розробили нову ракету-дрон
Українці розробили нову ракету-дрон
12 квiтня, 08:39
У листопаді 2024 року Булгутов підписав контракт із Міністерством оборони РФ та долучився до окупаційної армії
ЗСУ ліквідували російського окупанта та майстра спорту з армійського рукопашного бою
7 квiтня, 17:00
Росія часто залучає українських підлітків до підпалів авто
Правоохоронці розкрили схему, як РФ вербує українських дітей
17 квiтня, 06:36
У Києві внаслідок атаки талися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами
Російське Міноборони цинічно прокоментувало нічні удари по Україні
Вчора, 12:21

Події в Україні

Росія активізувала штурми під прикриттям масованого удару – Зеленський
Росія активізувала штурми під прикриттям масованого удару – Зеленський
Росія вдарила «шахедами» по Харкову: у місті виникли пожежі (оновлено)
Росія вдарила «шахедами» по Харкову: у місті виникли пожежі (оновлено)
Лінія фронту станом на 24 квітня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 24 квітня 2025. Зведення Генштабу
Масований обстріл України, візит Зеленського до ПАР. Головне за 24 квітня
Масований обстріл України, візит Зеленського до ПАР. Головне за 24 квітня
Росія адаптує балістичні ракети, аби збільшити кількість жертв – ЦПД
Росія адаптує балістичні ракети, аби збільшити кількість жертв – ЦПД
Росія вбила у Києві брата і сестру – Зеленський
Росія вбила у Києві брата і сестру – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 квітня 2025
27K
Вибори Папи Римського. Засуджений кардинал вимагає взяти участь у конклаві
18K
Маск та Бессент влаштували бійку у Білому домі – Axios
12K
Чоловік Світоліної дав інтерв'ю російським пропагандистам
11K
Нічний кривавий удар по Києву – примус до угоди

Новини

25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
23 квiтня, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 квiтня, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua