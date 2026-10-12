Росія атакувала Рівненщину

Повітряни Сили попереджали про рух реактивних безпілотників на Рівненщину

Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив про ворожу атаку на обласний центр та Сарненський район. Про це пише «Главком».

Унаслідок удару по Рівному пошкоджень зазнало нежитлове приміщення, за попередніми даними, люди не постраждали. Мешканців навколишніх будинків поблизу ураженого об'єкта закликають переміститися на безпечну відстань щонайменше 100 метрів та залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Наразі Коваль особисто виїхав на місце події на Сарненщині для з'ясування наслідків обстрілу.

Як відомо, 9 жовтня багатодітна родина постраждала на Рівненщині через атаку російської терористичної армії. Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

За попередніми даними, п'ятеро людей отримали поранення. Зокрема, 10-річна дитина перебуває у важкому стані.

«Дав доручення профільному департаменту тримати ситуацію під постійним контролем. При потребі транспортувати поранену дитину до обласної лікарні. Житловий будинок родини суттєво пошкоджений. З керівником громади перебуваю на зв'язку. Він на місці події. Громада готує надання постраждалим необхідної допомоги», – наголосив Коваль.

До слова, під час ворожої атаки на Київську область 8 жовтня, російський реактивний безпілотник впав на території дитячого майданчика біля дитсадка в Бучанському районі. На території майданчика у момент удару нікого не було, а один із перехожих дивом уцілів завдяки миттєвій реакції.

Як повідомлялося, під час розбору завалів та гасіння пожежі на складських приміщеннях у Бучанському районі, які зазнали руйнувань унаслідок атаки російських безпілотників, рятувальники виявили тіло жінки.