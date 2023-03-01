Танкове харакірі Росії, справа Коболєва, вирок ексдиректору «Борисполя». Головне за 1 березня

Рішення Росії встановити на свої броньовані танки теплові приціли не покращить бойовий потенціал їхньої армії, оскільки вони застаріли

Суд обрав запобіжний захід ексглаві «Нафтогазу» Коболєву, колишній очільник «Міжнародного аеропорту «Бориспіль» сяде в тюрму на п’ять років, опозиціонери в Білорусїї готують нові диверсії проти режиму Лукашенка, очільник НАТО спостерігає новий наступ російських загарбників в Україні, Україна вийграла бій у місті Вугледар на Донеччині. Ці та інші події 1 березня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Суд обрав запобіжний захід ексглаві «Нафтогазу» Коболєву

Коболєв зобов’язаний не відлучатися з України, не спілкуватися зі свідками та здати закордонний паспорт Суддя призначив ексглаві «Нафтогазу» Андрію Коболєву 229 млн грн застави з обовʼязками.

Білоруська опозиція анонсувала нові диверсії проти режиму Лукашенка

Білоруські партизани вишукують слабкі місця, щоб болюче вдарити по режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.Про це в розмові з «Главкомом» розповів білоруський опозиціонер Олександр Азаров. Він заявив, що якщо білоруси бояться репресій, це означає, що вони мають здатися, визнати владу Лукашенка і жити під диктатурою до кінця його днів чи, може, довше, якщо він владу ще передасть у спадок.

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Колишній керівник аеропорту «Бориспіль» отримав вирок

Колишній керівник «Міжнародного аеропорту «Бориспіль» Євген Дихне сяде в тюрму на п’ять років. його позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

«Україна цю зиму не переживе». Як із тріском провалився план Путіна

На календарі 1 березня, одна з найважчих для українців зим позаду. І хоч росіяни бажали нам не пережити холодний період й робили для цього все можливе, ми вистояли. Попри апокаліптичні сценарії повного затемнення України та евакуації мільйонів людей напередодні опалювального сезону, останній день найважчої зими та перший день весни українці провели зі світлом та теплом.

Столтенберг розповів про масштаб нового наступу росіян

НАТО спостерігає новий наступ російських загарбників в Україні, особливо біля Бахмута. Окупанти кидають дуже багато сил та засобів проти українських ліній оборони.

Росія здійснює танкове харакірі

За останніми оцінками Міністерства оборони України, Москва втратила у ході бойових дій вже понад 3,3 тис. танків. Тож не дивно, що російська армія почала використовувати модифіковану версію танка Т-62, який надійшов на озброєння радянської армії на ранніх етапах холодної війни.

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Україна виграла найбільшу танкову битву війни

Тритижневий бій у місті Вугледар на Донеччині став найбільшою танковою битвою у війні України з Росією та обернувся болючим провалом для окупантів. Росія втратила в бою щонайменше 130 танків та бронетранспортерів

Нагадаємо, триває 271-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої країни.