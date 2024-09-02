Росія розбудовує мережу концтаборів на окупованих територіях

Очікується, що з січня 2025 року буде посилено тиск на громадян, які не отримали паспорт РФ

Російські загарбники на тимчасово окупованих українських територіях готуються розбудовувати мережу концентраційних таборів. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Як стало відомо українському підпіллю до окупаційних адміністрацій спустились перші усні вказівки щодо реалізації об’єктів «спеціального інфраструктурного проєкту». Саме так росіяни завуалювали створення та розбудову концентраційних таборів для нелояльного населення», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у липні-серпні 2024 року, під керівництвом заступника глави уряду РФ Марата Хуснулліна, робоча група завершила перший етап напрацювання пропозицій, щодо реконструкції та будівництва нових «центрів тимчасового утримання іноземних громадян та осіб без громадянства» на ТОТ України.

Такі центри були створені з початком повномасштабного вторгнення на тимчасово окупованих ериторіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Спершу росіяни поміщали туди людей, які не пройшли «фільтраційні заходи».

«Опісля проведення ряду псевдовиборчих процесів їх перейменували та стали використовувати для «перевиховання» осіб, що не бажають отримувати російський паспорт. Кремль визначив крайній термін отримання російських документів 31 грудня 2024 року», – йдеться у заяві.

Очікується, що з січня 2025 року буде посилено тиск на громадян, які не отримали паспорт РФ або не оформили посвідку на проживання чи статус біженця.

«Шляхом «адміністративного затримання» окупаційною поліцією та рішенням місцевих судів осіб без російського паспорта поміщатимуть у зазначені центри. Також повідомляти про таких громадян окупаційні органи зобов’язали роботодавців», – додали у ЦНС.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни провели семінар серед вчителів щодо виявлення дітей, які можуть підтримувати Україну.