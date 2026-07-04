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Росія вбила дружину та п’ятирічну доньку поліцейського

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росія вбила дружину та п’ятирічну доньку поліцейського
Наталія Овчарова та її п’ятирічна донька загинула у результаті атаки на центр Сум
фото: Суспільне Суми

Старша, 13-річна донька поліцейського, отримала поранення та перебуває в лікарні

Під час удару Росії по Сумах 3 липня загинули 33-річна дружина та 5-річна донька поліцейського. Як інформує «Главком», про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Сумській області Олег Кашперук.

За його словами, чоловік, який втратив дружину та доньку, служить в батальйоні поліції особливого призначення (стрілецькому) ГУНП в Сумській області.

Росія вбила дружину та п’ятирічну доньку поліцейського фото 1

Старша, 13-річна донька, отримала поранення та перебуває в лікарні.

Як повідомляє у Facebook група «Їх убила Росія», йдеться про Наталію Овчарову та її п’ятирічну доньку. Старша донька Вероніка зараз перебуває в лікарні з осколковими пораненнями ніг.

Росія вбила дружину та п’ятирічну доньку поліцейського фото 2

Нагадаємо, Росія завдала масованого удару по центру Сум керованими авіабомбами та безпілотниками. КАБ влучив у багатоквартирний будинок на проспекті Шевченка – в епіцентрі удару також опинилися магазин і дорога, де на той момент перебувало багато людей. Загинули четверо, серед них дитина. Кількість поранених сягнула 27, шестеро з них – діти, частина у важкому стані.

Росія вбила дружину та п’ятирічну доньку поліцейського фото 3

Пошкоджень зазнали численні житлові багатоповерхівки – для евакуйованих мешканців підготували близько 400 місць у гуртожитках.

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Теги: росія будинок дружина поранення дитина Суми поліція

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