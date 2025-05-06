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Росія вдарила балістикою по Сумах: є загибла, поранені діти (оновлено)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Росія вдарила балістикою по Сумах: є загибла, поранені діти (оновлено)
Росіяни атакували передмістя Сум близько 17:30
фото: Facebook / Олег Григоров

Шестеро людей поранені, більшість травмованих – діти

Російські війська 6 травня завдали удару по передмістю Сум. Внаслідок обстрілу загинула дитина та є поранені. Як передає «Главком», про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Росіяни атакували передмістя Сум близько 17:30. За попередньою інформацією, вдарили по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою.

Внаслідок атаки загинула дитина. Ще шестеро людей поранені, більшість травмованих – діти. Одна дитина перебуває у важкому стані.

Оновлено о 19:20

За уточненою інформацією, загинула не дитина, а 20-річна дівчина, додали в міськраді.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня росіяни атакували Сумщину дронами. Зафіксовано приліт по об'єкту промисловості. В.о. мера Сум Артем Кобзар розповів про російську повітряну атаку цієї ночі, передає «Главком».

Так, російський президент Володимир Путін відкрито визнав, що під час нещодавніх ракетних атак на українські міста Суми та Кривий Ріг ціллю російських військових були цивільні об'єкти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ТАСС.

Під час публічного виступу Путін заявив, що удар по конгрес-центру Сумського університету, внаслідок якого загинули понад 30 осіб, був навмисною «відплатою» за дії українських військових у прикордонних з Росією регіонах. Він визнав, що об’єкт є цивільним, але стверджував, що там нібито проходило нагородження українських військових та націоналістів, причетних до бойових дій у Курській області.

Нагадаємо, уранці 13 квітня росіяни атакували Суми балістикою. Унаслідок ракетного удару в місті десятки загиблих і більше ста людей постраждали, також були руйнування. 

Також, Сполучені Штати заявили країнам «Групи семи», що вони не підтримають спільний документ із засудженням російського удару по Сумах 13 квітня, оскільки хочуть продовжувати перемовини з Кремлем.

Теги: Суми балістичні ракети ракетна атака

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