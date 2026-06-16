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Ракетний удар по кіностудії Довженка: частину костюмної колекції вдалося врятувати

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ракетний удар по кіностудії Довженка: частину костюмної колекції вдалося врятувати
Національна кіностудія імені Олександра Довженка зазнала значних руйнувань під час обстрілу 15 червня 2026 року
фото: кіностудія Довженка/Facebook

Експерти продовжують оцінювати збитки, завдані кіностудії імені Довженка

Внаслідок масованого обстрілу Києва 15 червня зазнала руйнувань Національна кіностудія імені Олександра Довженка. Попри знищення одного з цехів, унікальний плівковий фонд та частина костюмерної колекції збереглися. Про це повідомив генеральний директор кіностудії Андрій Дончик на пресконференції у вівторок, 16 червня, інформує «Главком».

«Коли персонал допустили до місця події, ми побачили, що на місці цього костюмованого складу рятувати нічого. Там суцільна руїна. На щастя, це була не одна локація зберігання костюмів. У нас було ще декілька локацій, тому все-таки частина колекції збереглася», – сказав Дончик.

Також директор кіностудії розповів, що в сховищі де зберігалося 600 фільмів кіностудії в плівковому варіанті, багато з яких ще не оцифровані, вибиті вікна і двері, але колекція збереглася.

Гендиректор також розповів, що «приліт» фактично знищив всі вікна у центральному корпусі кіностудії, а також майже у всіх будівлях на території.

Дончик зазначив, що попередня оцінка збитків наразі триває, проте кіноспільнота вже створила фонд допомоги, а до відновлення долучаються приватні меценати. Усі першочергові відновлювальні роботи на території кіностудії планують завершити до зими.

Попри руйнування, кіностудія Довженка продовжує приймати відвідувачів. Зокрема, не припиняються екскурсії, до маршруту яких тепер включать і демонстрацію наслідків російської агресії.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. 

Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.

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Теги: Київ обстріл кіностудія

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