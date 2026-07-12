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На Харківщині невідомі викрали з кладовища радянський танк

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Харківщині невідомі викрали з кладовища радянський танк
Танк украли під час комендантської години
фото з відкритих джерел

Під час вивезення танка-пам'ятника були знищені щонайменше 12 надгробків

У селі Осколі Ізюмського району в ніч проти 11 липня невідомі вивезли з центрального кладовища пам'ятник воїнам Другої світової війни – танк Т-70. Він був встановлений на братській могилі екіпажу, який загинув під час визволення села. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

«Це могила, там були поховані солдати – екіпаж танка, який звільняв Оскіл під час Другої світової війни. І ця сама танкетка була підбита при звільненні Осколу. На даний час танкетка пропала. Це зробили вночі, коли була комендантська година», – розповів начальник Оскільської СВА Геннадій Загоруйко.

Під час вивезення пам'ятника були знищені щонайменше 12 надгробків.

«Повідомлення в поліцію є, слідча група з вчорашнього дня вже працює на місці, ми тісно співпрацюємо з керівником поліції з цього питання і зараз вивчаємо всі факти», – додає начальник Оскільської СВА.

Пошкоджена могила на центральному кладовищі в Осколі після викрадення танка-пам'ятника Другої світової війни
Пошкоджена могила на центральному кладовищі в Осколі після викрадення танка-пам'ятника Другої світової війни
фото: suspilne.media

. Жителі села звернулись до місцевої влади, коли помітили зникнення пам'ятника. На місце події приїхали представник сільської ради та двоє поліцейських, які склали протокол.

Село Оскіл перебуває під постійними ударами російської армії. Лінія фронту, за мапою DeepState на 11 липня 2026 року, наблизилась до населеного пункту на відстань менш ніж 20 км.

Раніше правоохоронці за гарячими слідами розкрили крадіжку меморіальної таблички першому президенту Чеченської Республіки Ічкерія Джохару Дудаєву у Львові. Трьох підозрюваних затримано, відкрито кримінальне провадження.

Також на Волині школярі вкрали у жінки $18 тиc. і купили собі мотоцикл. 

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Теги: Харківщина злочин кладовище

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