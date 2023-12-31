Росіяни затримали 1500 осіб на окупованих територіях: причина

Українців звинувачують у співпраці з підпіллям

Російські загарбники затримали на тимчасово окупованих територіях не менше 1500 осіб за начебто співпрацю з українським підпіллям. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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«На ТОТ півдня та сходу України окупаційні адміністрації разом з російсько-окупаційними військами продовжують застосовувати репресивні методи проти цивільного населення, особливо проти тих громадян, які відкрито висловлюють своє невдоволення щодо окупації територій», – йдеться у повідомленні.

За інформацією Центру нацспротиву, не менше 1500 осіб були затримані окупантами, через звинувачення у співпраці з українським підпіллям на тимчасово окупованих територіях.

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«Відтак російські окупанти намагаються знищити українське підпілля, яке активно веде проти них підпільну війну. При цьому, проукраїнські настрої на всіх тимчасово окупованих територіях тільки зростають», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупаційні війська Росії створили так звану базу мешканців тимчасово захоплених територій, яких підозрюють у нелояльності до російських загарбників.

Повідомляється, що наповненням бази займаються співробітники Головного розвідувального управління (ГРУ) та Федеральної служби безпеки (ФСБ) за підтримки місцевих окупаційних адміністрацій. Наразі в ній понад 100 тисяч мешканців.