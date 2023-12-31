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Росіяни затримали 1500 осіб на окупованих територіях: причина

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни затримали 1500 осіб на окупованих територіях: причина
фото з відкритих джерел

Українців звинувачують у співпраці з підпіллям

Російські загарбники затримали на тимчасово окупованих територіях не менше 1500 осіб за начебто співпрацю з українським підпіллям. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«На ТОТ півдня та сходу України окупаційні адміністрації разом з російсько-окупаційними військами продовжують застосовувати репресивні методи проти цивільного населення, особливо проти тих громадян, які відкрито висловлюють своє невдоволення щодо окупації територій», – йдеться у повідомленні.

За інформацією Центру нацспротиву, не менше 1500 осіб були затримані окупантами, через звинувачення у співпраці з українським підпіллям на тимчасово окупованих територіях.

«Відтак російські окупанти намагаються знищити українське підпілля, яке активно веде проти них підпільну війну. При цьому, проукраїнські настрої на всіх тимчасово окупованих територіях тільки зростають», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупаційні війська Росії створили так звану базу мешканців тимчасово захоплених територій, яких підозрюють у нелояльності до російських загарбників.

Повідомляється, що наповненням бази займаються співробітники Головного розвідувального управління (ГРУ) та Федеральної служби безпеки (ФСБ) за підтримки місцевих окупаційних адміністрацій. Наразі в ній понад 100 тисяч мешканців.

Теги: окупанти населення окупація

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