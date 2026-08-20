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Масована атака на Київ: 40 тисяч родин залишаються без світла

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Масована атака на Київ: 40 тисяч родин залишаються без світла
Наслідки ворожого удару по Києву 20 серпня 2026 року
фото: ДСНС України

Енергетикам уже вдалося відновити подачу світла для 50 тис. родин у столиці

Унаслідок масованої нічної атаки ворога у ніч на 20 серпня 2026 року частина Києва залишилася без електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Завдяки використанню резервних схем енергетикам уже вдалося відновити подачу світла для 50 тис. родин у столиці. Водночас близько 40 тис. осель наразі все ще залишаються без електроенергії.

Ремонтні бригади приступили б до відновлення пошкодженого обладнання, проте чекають на дозвіл від військових та рятувальників ДСНС, які працюють на місцях уражень.

Масована повітряна атака на Київ тривала усю ніч, майже дев'ять годин, на місцях можливих влучань та падіння уламків у столиці та на Київщині працюють екстрені служби. 

За останніми даними, внаслідок чергового обстрілу у Києві загинули 12 людей. Ліквідація наслідків ворожих влучань і пошуково-рятувальні роботи у Соломʼянському, Святошинському та Дарницькому районах столиці досі тривають.

П'ятницю, 21 серпня, у Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв масованої ворожої атаки на столицю. 

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Теги: обстріл Київ

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