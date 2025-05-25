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В окупованому Криму масово перейменовують школи на честь російських військових

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В окупованому Криму масово перейменовують школи на честь російських військових
Табличка, що висить на школі у Сімферополі
фото: «Крим. Реалії»

Найактивніше в процесі перейменування беруть участь Сімферополь, Судак, Джанкойський, Кіровський, Роздольненський і Чорноморський райони

На тимчасово окупованому півострові Крим розпочато масове перейменування шкіл – навчальним закладам надають імена російських військових та солдатів радянської армії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Крим. Реалії».

Ці дії проводяться в рамках проєкту «Ім’я героя – школі», який реалізується російською окупаційною адміністрацією. У межах ініціативи школи отримують назви на честь учасників так званої «спеціальної воєнної операції», а також представників радянських збройних сил. Фактично це є спробою нав’язати мілітаристську ідеологію через освітні установи.

Анонімний кримський правозахисник повідомив журналістам, що вже понад дві сотні шкіл на півострові змінили свої назви. За його словами, найактивніше в процесі перейменування беруть участь Сімферополь, Судак, Джанкойський, Кіровський, Роздольненський і Чорноморський райони. Зокрема, лише в Сімферополі, згідно з рішенням місцевої окупаційної ради, перейменовано 27 шкіл.

Так, наприклад, 38-ма школа у Сімферополі тепер носить ім’я Владислава Дорохіна – одного з учасників війни проти України, якого в РФ вважають «героєм СВО».

Крім перейменування, у школах встановлюють меморіальні дошки, оформлюють тематичні куточки пам’яті, стенди з військовою історією, а також відкривають музеї й патріотичні клуби при навчальних закладах.

За словами правозахисника, Кремль намагається залучити до цього проєкту якомога більше шкіл у Криму, розширюючи ідеологічний вплив на молоде покоління.

«Цей проєкт є інструментом довгострокового впливу на світогляд школярів. Він формує у них російське мілітаристське бачення, героїзує агресію та воєнні злочини проти України», – наголосив правозахисник.

Раніше ми писали, що після вторгнення в Україну президент Росії Владімір Путін розгорнув ще один фронт – ідеологічний. Його мета – сформувати покоління юних росіян, готових до майбутніх війн, які, на його переконання, потрібні для відновлення імперської величі. Як показує репортаж The Washington Post, ця мета поступово досягається, і прикладом цього є 14-річний Єгор із Бєлгорода, передає «Главком».

У кімнаті підлітка висить прапор ПВК «Вагнер», а стіни прикрашені інфографікою із закликами до «денацифікації» України, військовими картами та іграшковою зброєю. Хлопець носить дитячу форму, подаровану батьком-військовим, і захоплено розповідає про навчання керувати дронами в патріотичному таборі – одному з понад 200 центрів по всій країні, створених за указом Путіна.

Із 2022 року в Росії спостерігається потужна мілітаризація освіти. Переписано шкільні підручники, збільшено фінансування патріотичних організацій, а Юнармія, державна воєнізована структура для підлітків, нещодавно подвоїла свій бюджет. Сучасна юнацька політика Кремля відтворює радянські моделі, зокрема комсомол і ДОСААФ, військово-спортивне товариство СРСР.

Теги: Крим школа Сімферополь

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