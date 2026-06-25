ЗСУ встановили український прапор на Кінбурнській косі

Українські військові заявили, що після потужних ударів окупанти почали відступати та залишати свої оборонні рубежі.

Українські військові встановили державний прапор на Кінбурнській косі після того, як російські окупаційні війська залишили свої позиції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Регіональне управління Сил територіальної оборони «Південь».

За інформацією військових, відступ російських підрозділів став наслідком потужного вогневого ураження, завданого Силами оборони України.

🇺🇦 Синьо-жовтий прапор замайорів на Кінбурнській косі, повідомляють Сили оборони Півдня



Наші захисники змусили окупантів відступити із займаних позицій, відбувається евакуація вцілілого особового складу, окупанти залишають свої рубежі оборони. pic.twitter.com/x1wB6qVxIr — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 25, 2026

«Внаслідок потужного вогневого ураження Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити із займаних позицій, відбувається евакуація вцілілого особового складу, окупанти залишають свої рубежі оборони», – йдеться у повідомленні.

В ОТУ «Південь» також оприлюднили світлину, на якій українські військові встановили синьо-жовтий прапор на Кінбурнській косі.

Українські захисники наголосили, що продовжують виконувати бойові завдання на південному напрямку.

«Ми не зупиняємося! Колись наші танки все ж дійдуть до Джанкоя!» – заявили військові.

Кінбурнська коса має важливе стратегічне значення, оскільки розташована між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Чорним морем та дає змогу контролювати частину морської акваторії.

Сили оборони України завдають серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.