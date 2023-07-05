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Наказ захищати ЗАЕС: Зеленський провів розширене засідання Ставки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Наказ захищати ЗАЕС: Зеленський провів розширене засідання Ставки
Ставка тривала дві години
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На Ставці українські топпосадовці обговорили захист Запорізької АЕС, ситуацію на фронті та подальше нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів

Президент України Володимир Зеленський провів розширене засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Про це повідомив сам голова держави.

«Сьогодні Ставка розширена. Дві години – на обговорення основних викликів. Перше – захист АЕС. Доповідали командувач ВПС Олещук, міністр Клименко, голова ДПСУ Дейнеко. Також заслухали директора «Енергоатома» Котіна та директора ХАЕС Козюру», – йдеться у повідомленні.

Друге питання, що розглядалося – ситуація на фронті. Зеленський вислухав доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Москальова та Наєва. Головкому дав розпорядження посилювати Північ.

«Третє – подальше нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонтування техніки західного зразка. Доповіді: командувач сил логістики Гуляк, Мінстратегпром – Камишін, Мінінфраструктури – Кубраков, Міноборони – Резніков», – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що російські загарбники 5 липня погрожували підірвати Запорізьку АЕС. Окупанти повідомляли, що Україна, нібито, збирається своїми безпілотниками та ракетою влаштувати катастрофу у ніч на 5 липня. Росіяни навіть розповіли, у який спосіб буде здійснений напад на ЗАЕС. Низка телеграм-каналів окупантів повідомила, що ЗСУ нібито мають атакувати станцію високоточними засобами великої дальності, а паралельно з цим буде скинуто боєприпаси з радіоактивними відходами. 

Через можливий теракт на ЗАЕС в українському суспільстві зчинився галас. Президент Зеленський заявив, що зупинити Кремль – обов’язок усього світу.

5 липня ситуація на Запорізькій атомній електростанції спокійна, рівень радіації в країні в межах норми.

Раніше, як заявив гендиректор МАГАТЕ Гроссі, Запорізька атомна електростанція втратила зв'язок зі своєю головною зовнішньою лінією електропередачі. Станція тепер працює від нещодавно відновлених резервних джерел живлення для отримання електроенергії, необхідної для виконання основних функцій ядерної безпеки. 

Теги: Володимир Зеленський Запорізька АЕС

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