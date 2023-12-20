Росіяни посилили охорону колаборантів на окупованих територіях

Ті, хто допомагає окуповувати Україну, тепер ходять у супроводі російських поліцейських

Окупанти взяли під охорону голів так званих «виборчих комісій»

На тимчасово окупованих територіях росіяни посилили охорону зрадників України, які працюють на ворога. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Повідомляється, що відтепер окупанти взяли під охорону голів так званих «виборчих комісій».

«Тепер ті, хто допомагає Кремлю окуповувати рідний край, ходять у супроводі російських поліцаїв. Проте сотні ліквідованих колаборантів не дадуть збрехати – такі заходи дають лише марну надію на уникнення невідворотного покарання», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, російські загарбники залучають все більше груп спецпризначенців до пошуку представників підпілля на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомлялося раніше, російські загарбники звозять представників окупаційної адміністрації міста Антрацит (Луганська область) на навчання до Ставрополя (РФ).

До слова, Росія зіштовхнулась з тим, що українці на окупованих територіях відмовляються від співпраці з колаборантами. Через це Кремль почав створювати свою інформаційну мережу, використовуючи безхатьків.