Росіяни вночі вдарили по інфраструктурі Сум

На місці працюють всі необхідні служби, наслідки атаки росіян уточнюються

Російські війська вночі 20 грудня завдали ракетного удару по Сумах, попередньо без постраждалих. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

«Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі обласного центру», – ідеться у повідомленні.

Попередньо, люди не постраждали.

На місці працюють всі необхідні служби, наслідки атаки росіян уточнюються.

Нагадаємо, вночі, 20 грудня, внаслідок чергової ворожої атаки безпілотників на території Бориспільського району сталося загоряння складського приміщення площею 15 тис. м². Так, загоряння відбулося о 00:50, після чого почалася ліквідація пожежі у складському приміщенні.

Внаслідок ранкової ракетної атаки на Київ у Голосіївському районі палають авто. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Причина – падіння уламків. Крім того, за даними КМВА на іншій вулиці у Голосіївському районі теж впали уламки. Вже відомо про одного постраждалого в цьому районі. Також у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків в недобудову.

У Соломянському районі внаслідок падіння уламків попередньо є загорання в будівлі.

Зафіксовано падіння уламків і в Шевченківському районі міста.