Росіяни за добу майже 500 разів били по Запорізькій області: є руйнування

Надійшли два повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали

164 артобстрілів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки

Російські війська за минулу добу завдали 494 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив у Телеграмі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«323 БпЛА різної модифікації атакували Юрківку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новодарівку, Чарівне», – написав Федоров.

Сім ворожих обстрілів із РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новоандріївку, Новоданилівку, Новодарівку.

164 артобстрілів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки.

Надійшли два повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, уряд у 2024 році виділив Запоріжжю 1,9 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд. Стан виконання робіт складає 100%. За словами Шмигаля, було підготовлено 358 військових опорних пунктів. Як зазначив прем'єр, стан будівництва та експлуатація фортифікаційних споруд залишається на постійному контролі уряду.

До слова, чутки про можливий наступ на Запоріжжя ходять ще з березня, проте вони є ворожими інформаційно-психологічними операціями. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров на брифінгу. Крім того, Федоров повідомив, що в селищі Комишуваха, розташованому за 20 км від лінії фронту, свідомо вирішили не розпочинати будівництво підземної школи, оскільки це може призвести до «некоректних оцінок».