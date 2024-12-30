Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни за добу майже 500 разів били по Запорізькій області: є руйнування

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни за добу майже 500 разів били по Запорізькій області: є руйнування
Надійшли два повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали
фото: Іван Федоров, Telegram

164 артобстрілів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки

Російські війська за минулу добу завдали 494 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив у Телеграмі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«323 БпЛА різної модифікації атакували Юрківку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новодарівку, Чарівне», – написав Федоров.

Сім ворожих обстрілів із РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новоандріївку, Новоданилівку, Новодарівку.

164 артобстрілів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки. 

Надійшли два повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, уряд у 2024 році виділив Запоріжжю 1,9 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд. Стан виконання робіт складає 100%. За словами Шмигаля, було підготовлено 358 військових опорних пунктів. Як зазначив прем'єр, стан будівництва та експлуатація фортифікаційних споруд залишається на постійному контролі уряду.

До слова, чутки про можливий наступ на Запоріжжя ходять ще з березня, проте вони є ворожими інформаційно-психологічними операціями. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров на брифінгу. Крім того, Федоров повідомив, що в селищі Комишуваха, розташованому за 20 км від лінії фронту, свідомо вирішили не розпочинати будівництво підземної школи, оскільки це може призвести до «некоректних оцінок».

Читайте також:

Теги: Іван Федоров наступ Запоріжжя обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гебреїсус додав, що він з колегами у безпеці
Глава ВООЗ потрапив під обстріл аеропорту в Ємені
27 грудня, 01:52
Шахраї вигадали нову схему у Telegram
Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему в Telegram
23 грудня, 19:36
У Рильську нарахували понад 15 «прильотів»
Рильськ на Курщині зазнав масованого ракетного удару (відео)
20 грудня, 18:59
Впритул до лінії фронту зводяться укриття, підземні школи та лікарні
Велике будівництво на лінії фронту. Куди спішить влада Херсона? Тендерні хроніки
17 грудня, 11:57
Енергетики намагаються запобігти або ж мінімізувати наслідки ворожої атаки
Українська енергетика під масованим ударом РФ – Галущенко
13 грудня, 08:49
Президент України Володимир Зеленський відвідав один із дивізіонів 27-ї реактивної артилерійської бригади імені Петра Калнишевського
Президент відвідав дивізіон Himars на Запорізькому напрямку
12 грудня, 15:47
Росіяни зруйнували приватну клініку у Запоріжжі 10 грудня
Скільки цивільних загинули внаслідок війни у листопаді? Дані ООН
11 грудня, 18:24
Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений
«Укренерго» оновило графіки відключень для Києва та області на 9 грудня
9 грудня, 19:21
Внаслідок падіння уламків у двох районах пошкоджені вісім приватних будинків
Нічна атака дронів на Київщину: влада повідомила про наслідки
6 грудня, 10:45

Події в Україні

Росіяни за добу майже 500 разів били по Запорізькій області: є руйнування
Росіяни за добу майже 500 разів били по Запорізькій області: є руйнування
Втрати ворога станом на 30 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 30 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Смерть 39-го президента США та затримання командира 211-ї бригади: головне за ніч
Смерть 39-го президента США та затримання командира 211-ї бригади: головне за ніч
На скільки років війни вистачить солдатів у Росії: прогноз генерала Наєва
На скільки років війни вистачить солдатів у Росії: прогноз генерала Наєва
На Херсонщині дрон скинув вибухівку на подружжя
На Херсонщині дрон скинув вибухівку на подружжя
Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2024 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
44K
Військовий встановив рекорд, який не можуть побити вже чверть століття
34K
ЗСУ ліквідували ексгравця збірної Росії з футболу
32K
Росіяни заявили, що український льотчик здався у полон. Повітряні сили відреагували
8679
Чоловіки, що тікали з України в кузові КАМАЗа, потрапили до війська і розповіли про службу
5746
День Мертвих: Третя штурмова бригада розповіла про свою унікальну традицію

Новини

30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
Вчора, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua