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Російському генералу, який наказав підірвати Каховську ГЕС, повідомлено про підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Російському генералу, який наказав підірвати Каховську ГЕС, повідомлено про підозру
Олегу Макаревичу повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб
фото: пресслужба СБУ

Командувачу угруповання військ «Днєпр» РФ загрожує довічне позбавлення волі

Українські правоохоронці оголосили підозру російському генералу Олегу Макаревичу. Він наказав підірвати Каховську ГЕС рік тому. Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

Правоохоронці зібрали доказову базу на генерал-полковника, командувача угруповання військ «Днєпр» Збройних сил РФ Олега Макаревича.

За матеріалами справи, цей воєначальник віддав наказ на підрив дамби Каховської гідроелектростанції в ніч з 5 на 6 червня 2023 року.

Внаслідок цього злочину було повністю знищено об’єкти критичної інфраструктури, що призвело до загибелі щонайменше 35 людей, затоплення 46 населених пунктів у Херсонській області та підтоплення 20 населених пунктів у Миколаївській області.

«Більше того, через підрив дамби було частково припинено водопостачання Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, а також тимчасово окупованого Криму», – пише спецслужба.

Також це створило загрозу для технічного обслуговування Запорізької АЕС, а саме – порушило функціонування охолоджувальної системи атомної станції.

Олегу Макаревичу повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.  Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 6 червня 2023 року  російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. 

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Теги: Каховська ГЕС СБУ

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