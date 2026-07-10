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Бойові револьвери від Ердогана. Хто з лідерів НАТО забрав подарунок

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Бойові револьвери від Ердогана. Хто з лідерів НАТО забрав подарунок
Револьвер Gumusay .357 Magnum
фото: @magyarpeterMP

Несподіваний презент турецького президента змусив делегації терміново з’ясовувати правила перевезення зброї

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган подарував лідерам країн НАТО бойові револьвери з іменним гравіюванням і набоями. Однак через правила авіаційної безпеки та законодавчі обмеження частина політиків не змогла забрати незвичайні подарунки додому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на France 24.

Незвичайний подарунок від Ердогана

Кожен учасник саміту отримав червону коробку з чорною обшивкою. Усередині містився бойовий револьвер, на якому турецькі майстри вигравіювали ім’я конкретного лідера. Разом зі зброєю у коробку поклали шість патронів.

Ердоган також додав документ, який звільняв подарунки від експортного контролю з боку Туреччини. Про незвичайний презент першим публічно розповів прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час повернення з Анкари.

Реакція лідерів і проблеми з перевезенням

Водночас подарунок спричинив труднощі для охоронців та представників іноземних делегацій. Їм довелося терміново з’ясовувати, чи дозволяють правила авіаційної безпеки та закони відповідних країн перевозити справну вогнепальну зброю разом із боєприпасами.

Кір Стармер вирішив не забирати револьвер із Туреччини. Подарунок британського прем’єра залишився в Анкарі. Аналогічно вчинили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр-міністр Нідерландів Роб Йеттен.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні забрав револьвер Magnum, однак залишив боєприпаси в турецькій столиці. Представники канадської делегації не пояснили причин такого рішення.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон також не став одразу перевозити зброю. Він заявив, що револьвер доставлять до Швеції пізніше після проходження необхідних юридичних процедур.

Найбільше непорозуміння виникло навколо подарунка прем’єр-міністру Бельгії Барту де Веверу. Політик нібито зрозумів, що саме містилося у коробці, вже після повернення додому, після чого звернувся до поліції.

«Прем'єр-міністр був здивований і негайно передав його поліції аеропорту, щоб його помістили в надійний сейф, а справу було врегульовано відповідно до чинних процедур», - повідомив представник політика.

Окреме рішення ухвалили стосовно револьвера, подарованого президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн. Вона подякувала Ердогану, однак не планує користуватися зброєю. Револьвер мають вивести з експлуатації та передати до військового музею.

Команда президента Польщі Кароля Навроцького заявила, що подарунок доставили до країни з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки.

Забрав револьвер і прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Він опублікував фотографію подарунка у соціальній мережі X. «Незвичайний подарунок від президента Ердогана на саміті НАТО: револьвер Magnum із патронами, на якому вигравірувано моє ім’я», - написав угорський політик.

Водночас невідомою залишається доля револьвера, підготовленого для Дональда Трампа. Американська делегація не повідомила, чи забрав він подаровану зброю зі собою.

Які револьвери отримали учасники саміту

Лідери НАТО отримали револьвери Gumusay .357 Magnum, які державний турецький виробник MKE випускав у 1990-х роках. Нині підприємства турецької збройової промисловості переважно виробляють напівавтоматичні моделі, тому шестизарядний револьвер вважається колекційним.

Нагадаємо, у Туреччині відбувся саміт НАТО, на який прибули лідери та представники держав Альянсу. Під час зустрічі Реджеп Тайїп Ердоган також закликав союзників докласти зусиль для завершення російсько-української війни.

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Теги: Реджеп Таїп Ердоган НАТО зброя пістолет

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