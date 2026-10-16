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Актор-воїн Ращук розповів про батька, який перебуває в окупованому Маріуполі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Володимир Ращук народився у Маріуполі
фото: Іnstagram.com/volodymyr_rashchuk

Володимир Ращук розповів про втрату близької людини у Маріуполі

Батько українського актора-воїна Володимира Ращука перебуває в окупованому Росією Маріуполі. Військовий розповів, чи підтримує зв’язок із ним та як війна вплинула на їхні стосунки. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю актора Oboz.ua.

Через різні погляди та позиції щодо війни Володимир Ращук не спілкувався зі своїм батьком Анатолієм Ращуком. Однак з часом чоловік сам відновив стосунки із сином: «Зараз ми спілкуємося і намагаємося робити це навіть частіше. Він пережив непросту операцію. Мені здається, усвідомив, що в чомусь помилявся, що не завжди мав рацію. Він сам вийшов на контакт».

Актор-воїн Ращук розповів про батька, який перебуває в окупованому Маріуполі фото 1
фото: Іnstagram.com/volodymyr_rashchuk

За словами Ращука, він із батьком уникає розмов про війну. Однак відстань між сином та батьком залишається через окупацію. Актор зауважив, що батьку складно, адже невідомо, чи вдасться їм возз’єднатися.

«Ми не порушуємо тем політики та війни, говоримо про нейтральне: здоров’я, наші справи. Він багато плаче, бо розуміє, що невідомо, коли ми побачимося і чи побачимося взагалі. Батьків не обирають, як не крути... Він мій тато. Раніше жив у Донецьку, а тепер повернувся до Маріуполя. Що можу сказати? Живе. Якщо не виїжджає, значить, влаштовує», – висловився захисник.

Актор-воїн Ращук розповів про батька, який перебуває в окупованому Маріуполі фото 2
фото: Іnstagram.com/volodymyr_rashchuk

Володимир Ращук народився у Маріуполі. Він пригадав рідне місто та розповів, як на початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили його близького друга. Чоловіки були знайомі ще з дитинства, для Ращука він був рідною людиною.

«У мене там також залишався найкращий друг. Його вбила ракета у 2022 році, майже на початку повномасштабної війни. Це був навіть не просто друг – він був мені ближчим за брата. Наші мами ще з візочками разом гуляли. Страшна втрата, його поховали біля власного дому».

Нині Володимир Ращук перебуває в лавах ЗСУ. Він є офіцером в одній із бригад Національної гвардії України.

Нагадаємо, торік актори Вікторія Білан-Ращук та Володимир Ращук вдруге стали батьками. В них народився хлопчик, якого назвали Яремою. Однак пара розірвала стосунки та влітку 2026 року Вікторія Білан розлучилася з Володимиром Ращуком. 

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Теги: Маріуполь актор військові батько окупація

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