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Синевир міліє на очах: чи зникне найвідоміше озеро України (фото)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Синевир міліє на очах: чи зникне найвідоміше озеро України (фото)
Синевир є найбільшим гірським озером природного походження в Україні
Фото: Бондар Володимир

Через тривалу спеку та дефіцит опадів рівень води у водоймі помітно знизився, а частина берегів залишилася без води

Озеро Синевир на Закарпатті цього літа суттєво обміліло. Водне дзеркало стало меншим, а окремі гірські потічки, які живлять водойму, через тривалий дефіцит опадів практично пересохли. Водночас у Національному природному парку «Синевир» запевняють, що йдеться про природний гідрологічний процес, а не про зникнення озера. Що насправді відбувається з найвідомішим озером України пояснює «Главком».

На оприлюднених фото видно, що вода відійшла від частини берегів, оголивши мілководні ділянки. Через це Синевир зараз має значно інший вигляд, ніж у періоди високої водності.

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Обмілілий Синевир
Фото: Бондар Володимир

У нацпарку пояснюють, що Синевир є проточним озером. Його водний баланс залежить від атмосферних опадів і притоку з гірських потоків. У посушливі періоди кількість води, яка надходить до водойми, зменшується, тоді як природний відтік продовжується.

Рівень води може коливатися на кілька метрів

Фахівці НПП «Синевир» зазначають, що природна амплітуда коливань рівня води в озері може сягати 4-7 метрів. Відповідно змінюється і площа водного дзеркала – приблизно від 4,45 до 7,58 га.

Об'єм води у водоймі також не є сталим і може коливатися орієнтовно від 350 до 460 тис. кубометрів. Тому вигляд Синевиру протягом року може помітно змінюватися.

Цьогорічна ситуація пов'язана насамперед із тривалою спекою та нестачею опадів. Через це зменшився приплив води з гірських схилів, а деякі потічки, які живлять озеро, майже пересохли.

Чи може Синевир зникнути

У НПП «Синевир» наголошують, що нинішнє обміління має природне гідрологічне пояснення і не пов'язане з відведенням води або втручанням людини. Фахівці також нагадують, що значне зниження рівня води вже спостерігалося в минулому. За спогадами місцевих жителів, приблизно 80 років тому рівень Синевиру також суттєво падав – настільки, що до центрального острівця можна було дістатися суходолом по косі.

Обмілілий синевир
Обмілілий синевир
фото: соцмережі

Тому нинішнє обміління саме по собі не означає, що Синевир зникне. За прогнозами фахівців парку, після відновлення регулярних атмосферних опадів рівень води має підвищитися. Наразі водойма залишається на місці, однак її незвичний вигляд на тлі тривалої посухи привернув значну увагу.

Обмілілий Синевир
Обмілілий Синевир
фото: Ірина Тополя

Чому Синевир вважають найвідомішим озером України

Синевир є найбільшим гірським озером природного походження в Україні та однією з головних туристичних візитівок Закарпаття. Водойма розташована на висоті 989 м над рівнем моря серед смерекових лісів і входить до складу однойменного національного природного парку. У 2008 році Синевир став одним із переможців всеукраїнської акції «7 чудес України», що додатково закріпило за ним статус одного з найвідоміших природних символів країни.

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Теги: екологія Карпати (гори) Україна

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