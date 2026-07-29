Хусити взялися монетизувати блокаду Червоного моря

Після оголошення морської блокади бойовики захотіли запровадити плату за прохід стратегічною протокою, а китайські судна планують звільнити від зборів

Єменське угруповання хуситів розглядає можливість запровадження плати для комерційних суден за прохід через протоку Баб-ель-Мандеб у південній частині Червоного моря. За даними джерел, таким кроком бойовики хочуть не лише отримати нове джерело доходів, а й посилити тиск на США та їхніх союзників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Плани щодо запровадження нових зборів

За інформацією агентства, відповідні плани почали обговорювати через тиждень після того, як пов'язані з Іраном хусити оголосили морське ембарго щодо Саудівської Аравії. 20 липня угруповання заявило про блокаду, фактично відкривши новий фронт протистояння зі Сполученими Штатами та розширивши атаки на танкери, що перевозять нафту й інші товари.

За словами співрозмовників Reuters, нові збори можуть стосуватися більшості суден, які проходять через Баб-ель-Мандеб – одну з найважливіших морських артерій світу, що з'єднує Червоне море з Аденською затокою. Остаточні терміни запровадження платежів поки не визначені.

Джерела агентства також повідомили, що під час липневого візиту до Ірану представники хуситів обговорювали з іранською владою механізм запровадження таких зборів. За їхніми словами, Тегеран розглядає цю ідею як спосіб нормалізувати практику стягнення коштів за користування міжнародними морськими шляхами та водночас посилити політичний тиск на Вашингтон.

При цьому китайські судна, за інформацією співрозмовників Reuters, планують звільнити від оплати. Після повернення до Ємену представники хуситів привезли із собою іранських радників, які допомагають створити орган, відповідальний за адміністрування майбутніх платежів.

Реакція сторін

«Хусити спробують отримати контроль над проходом через Червоне море, і вони спробують стягувати плату з суден», – заявила агентству Reuters призначена міжнародно визнаним урядом Ємену міністерка закордонних справ Афра аль-Зуба.

Водночас, як зазначає агентство, Іран відхилив пропозицію Оману щодо створення спільного регіонального механізму управління Ормузькою протокою, який передбачав добровільні внески від судноплавних компаній.

Можливі наслідки для світового ринку

Експерти попереджають, що можливе обмеження руху через Баб-ель-Мандеб може позбавити Саудівську Аравію ключового альтернативного маршруту до Ормузької протоки та посилити ризики перебоїв із постачанням нафти на світові ринки.

Раніше, єменські хусити, яких підтримує Іран, заявили про запровадження морської блокади Саудівської Аравії. Угруповання стверджує, що рішення набуло чинності негайно та є відповіддю на багаторічну блокаду Ємену.