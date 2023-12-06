Сьогодні відзначається День Збройних сил України

Свято з'явилося в календарі українців після розпаду Радянського союзу

У вівторок, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних сил. Цьогоріч свято актуальне як ніколи, адже українські воїни щодня захищають нашу землю від російських окупантів.

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Саме 6 грудня 1991 року Верховна Рада України прийняла закон «Про Збройні сили України», «Про оборону України», а 13-го грудня – Концепцію оборони й будівництва Збройних сил України, які визначили основні принципи та напрями розбудови українського війська.

Дата святкування була обрана не випадково і приурочена до дня схвалення в 1991-му законів «Про оборону України» та «Про Збройні сили України», і в залі Верховної Ради був зачитаний текст Військової присяги.

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Не дивлячись на те, що свято є державним, додатковий вихідний для нього в календарі не виділяють.

Склад ЗСУ – це всі роди військ. Повітряні, сухопутні, військово-морські, десантно-штурмові, морська піхота, сили спеціальних операцій, сили територіальної оборони.

Наймолодший рід сил сучасних ЗСУ – це сили територіальної оборони. Точкою відліку для них, відповідно до закону «Про основи національного спротиву», стало 1 січня 2022 року. Передбачалось, що в мирний час у ТрО служитимуть 10 тисяч, а в особливий період, за рахунок резерву, – понад 130 тисяч військовослужбовців. Втім, уже за перший тиждень повномасштабної війни лави ТрО поповнили понад 100 тисяч добровольців. Вони прийняли бій у Київській, Чернігівській та Сумській областях, а згодом брали участь й у їхньому звільненні.

Разом з бійцями інших видів і родів військ сили ТрО обороняли Маріуполь. Брали участь у контрнаступі на Харківщині. Тримають оборону Миколаєва й Запоріжжя, звільняють Донбас та Херсонщину. Сотні бійців ТрО відзначені державними нагородами.

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Кожен із видів ЗСУ має свій професійний святковий день, але 6 грудня об’єднує всіх військовослужбовців України.

У День Збройних сил України також прийнято вшановувати загиблих солдатів. Багато покладають квіти до могили Невідомого солдата. У сучасних реаліях України увагу також буде залучено до учасників АТО.

Починаючи з 2009 року, до Дня Збройних Сил України присуджується Премія імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва в декількох номінаціях.

До повномасштабного вторгнення РФ, цей день відзначався урочистою церемонією покладання квітів до могили Невідомого солдата, відбувалися урочисті збори, церемонії вручення державних нагород, святкові концерти, проводилися паради і виставки військової техніки в різних містах.