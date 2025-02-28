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Справа проти ексголови Нацбанку пішла до суду

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Справа проти ексголови Нацбанку пішла до суду
Кирило Шевченко був головою Нацбанку у 2020 – 2022 роках
фото: Національний банк України

Крім Кирила Шевченка, у справі фігурують ще декілька топпосадовців

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура  скерували до суду справу щодо створення схеми виведення коштів з українського держбанку, яку очолював, за версією слідства, колишній голова Національного банку України Кирило Шевченко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Справа стосується реалізації схеми виведення з «Укргазбанку» коштів під приводом оплати посередницьких послуг впродовж 2014-2020 років, коли Кирило Шевченко був головою правління цього банку.

За версією НАБУ, посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в держбанку на депозити за власною ініціативою або ж згідно з порядком, запровадженим для держсектору Кабміном.

«Натомість держбанк на підставі фіктивних актів виконаних робіт справно сплачував псевдопосередникам за послуги, які ті ніколи не надавали, та про яких більшість клієнтів банку навіть не знала», – зауважує НАБУ.

«Посередниками» виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість з них зареєстрували виключно для участі у схемі. За час існування схеми держустанова здійснила понад тисячу перерахувань на адресу 52 псевдопосередників, незаконно витративши на це понад 206 млн грн.

Серед обвинувачених:

  • колишній голова правління «Укргазбанку» (йдеться, вочевидь, про Кирила Шевченка);
  • ексзаступник голови правління банку, який також обіймав посаду заступника міністра юстиції України у 2016-2019 роках;
  • екскерівники одного з департаментів банку;
  • колишній керівник обласної дирекції банку;
  • троє фіктивних партнерів банку, зокрема колишній перший заступник Генерального прокурора.

Дії фігурантів кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу з привласнення або розтраті майна, створення злочинної організації, відмивання грошей та службового підроблення.

Нагадаємо, на початку жовтня 2022 року САП і НАБУ повідомили про підозру ексголові Нацбанку Кирилу Шевченку та ще чотирьом фігурантам справи. У серпні 2023 року НАБУ оновило підозру Шевченку. Його і ще двох фігурантів підозрюють у створенні злочинної організації, заволодінні коштами в особливо великих розмірах, службовому підробленні та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зауважимо, що у листопаді 2022-го ексголова Нацбанку був оголошений у міжнародний розшук.

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Теги: НАБУ САП Нацбанк Кирило Шевченко

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