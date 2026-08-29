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Українці здійснили мрію переселенки з чотирма дітьми

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Українці здійснили мрію переселенки з чотирма дітьми
Юлія Павлів радіє подарованим наметам
фото: скріншот із відео

Волонтерка Ольга Євдокимова дізналась про мрію багатодітної мами відновити родинну традицію походів і звернулась до українців в Threads

 

Юлія Павлів родом із Пологівського району Запорізької області. Разом із чотирма дітьми вона мала особливу родинну традицію – вивчати рідну країну за допомогою пішохідних мандрівок. Увесь необхідний туристичний інвентар родина зберігала на горищі будинку друзів, проте після ракетного удару він повністю згорів. Нині родина Юлії проживає у Львові.

Волонтерка Ольга Євдокимова дізналась про мрію багатодітної мами відновити родинну традицію походів і звернулась до українців в Threads із проханням допомогти втілити бажання родини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «ШоТам?».

Українці здійснили мрію переселенки з чотирма дітьми фото 1
Скриншот із Threads

Коли ж збір було закрито, волонтерка опублікувала відео, де вручила туристичний інвентар пані Юлії.

«Нібито така дрібниця, намети. Навіщо вони потрібні переселенцям? Але для нас це така радість!», – зазначила жінка.

Українці здійснили мрію переселенки з чотирма дітьми фото 2
скриншот із відео

Одна з підписниць Ольги Євдокимової запропонувала закрити запит із купівлею карематів. Таким чином Юлія Павлів та її діти отримали повний комплект для походів.

Нагадаємо, українці за три дні розкупили 6 тис. качанів кукурудзи у фермера. Фермерська родина Томил із Кіровоградщини цьогоріч зіткнулася з низьким попитом на кукурудзу через великий урожай. Посередники пропонували ціну, яка не покривала собівартості продукції, тому син аграрія вирішив звернутися по допомогу до українців через соцмережі. 

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Теги: українці жінка соцмережі Threads

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