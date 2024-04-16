Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Києві вдруге за день була оголошена повітряна тривога

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві вдруге за день була оголошена повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 18:25 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу балістики.

Станом на 18:56 в столиці оголошено про відбій тривоги.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

У Києві вдруге за день була оголошена повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, сьогодні о 16:33 у Києві була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Як повідомлялося, у ніч на 16 квітня російські загарбники ударили дронами-камікадзе по території України, метою окупантів залишаються енергооб'єкти.

Триває 783-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 16 ракетних та 31 авіаційний удар, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 9 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ці 9 БпЛА було знищено.

Теги: тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники за кілька хвилин були на місці
Рятувальники оприлюднили відео дивовижного порятунку 21-річної дівчини у Хмельницькому
11 квiтня, 19:34
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
18 березня, 16:15
У Києві повітряна тривога через загрозу балістики тривала майже пів години
У Києві повітряна тривога через загрозу балістики тривала майже пів години
20 березня, 12:50
Radisson Blu опублікував пояснення політики готелю: «коли укриття переповнене, пріоритет мають гості»
Вхід в укриття не для всіх?! Престижний готель у Києві спровокував скандал
25 березня, 21:41
Після оголошення повітряної тривоги в Одесі стався вибух
В Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги
25 березня, 17:39
У Києві була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
У Києві була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
26 березня, 20:42
Уночі в Білгороді нібито працювала ППО
Масована атака на Україну, вибухи в Білгороді: головне за ніч
29 березня, 06:35
Росія запустила ударні БпЛА зі східного напрямку
Повітряні сили попередили про запуск ударних дронів – тривога шириться Україною
22 березня, 23:56
Засідання військового кабінету Ізраїлю завершилося без рішення щодо відповіді на удар Ірану
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
Вчора, 06:50

Події в Україні

У Києві вдруге за день була оголошена повітряна тривога
У Києві вдруге за день була оголошена повітряна тривога
Командування ЗСУ створить нову окрему штурмову військову частину
Командування ЗСУ створить нову окрему штурмову військову частину
Депутатка пояснила, чому Генштаб проти демобілізації посеред війни
Депутатка пояснила, чому Генштаб проти демобілізації посеред війни
У Києві була оголошена повітряна тривога
У Києві була оголошена повітряна тривога
Командувачем військ ОК «Південь» призначено бригадного генерала Шаповалова
Командувачем військ ОК «Південь» призначено бригадного генерала Шаповалова
Росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на Берислав, є постраждалі (фото)
Росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на Берислав, є постраждалі (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Демобілізація військових: нардепи хочуть внести зміни до закону «Про військовий обов’язок»
42K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
23K
Рекордний паводок. Президент Казахстану втер носа Путіну
7829
Данило Гетманцев: Прикривати меншими донатами несплату податків – це звичайне мародерство
5199
Збірна України перемогла на Чемпіонаті світу з хокею, протест у Тбілісі: головне за ніч
5168
16 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
Вчора, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
Вчора, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
Вчора, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
Вчора, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
14 квiтня, 21:24

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua