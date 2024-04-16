У Києві вдруге за день була оголошена повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 18:25 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу балістики.

Станом на 18:56 в столиці оголошено про відбій тривоги.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, сьогодні о 16:33 у Києві була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Як повідомлялося, у ніч на 16 квітня російські загарбники ударили дронами-камікадзе по території України, метою окупантів залишаються енергооб'єкти.

Триває 783-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 16 ракетних та 31 авіаційний удар, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 9 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ці 9 БпЛА було знищено.